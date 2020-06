Fetița Majdei Aboulumosha, victimă a rasismului

Majda a povestit pe pagina sa de Facebook cum fiica sa a mers în parc cu bunica ei și, când a vrut să se joace cu alte fete, acestea i-au spus că nu vor să se joace cu ea deoarece Jacqueline este de culoare.

„Am o rugăminte la voi! La voi Adulții, părinții! Să învățati copiii de când sunt mici de ce suntem pe pământul ăsta atât de diferiți, de ce a lăsat Dumnezeu atât de multe culori pe pământ. Am învățat-o de când era mică pe Jacqueline să știe să-și facă singură prieteni. Venea la mine și îmi spunea că vrea să se joace și ea cu x sau y și am vrut s-o fac independentă, să învețe să lupte pentru ce vrea, să se ducă să se descurce și i-am promis că eu voi fi în spatele ei și o s-o susțin dacă are nevoie de mine, și așa făcea, se ducea și întreba copiii dacă se joacă cu ea, sau își lua o jucărie cu ea și făceau schimb”, a scris vedeta.

„De câte ori primea câte un refuz, îi spuneam că unii oameni nu sunt pregătiți să se joace, dar e important să nu renunțe și să caute joaca întotdeauna. Știu că trebuie să facă față și dezamăgirilor, că așa e în viață. Dar mi-am dorit mereu să facă față cu zâmbetul pe buze, să se bucure de lucruri mici, să descopere și știe că fiecare om e special prin felul lui și să aducă mereu bucurie în viața ei”, a continuat ea.

„Azi m-a sunat mama și mi-a spus că Jacqueline s-a dus așa cum se duce ea de fiecare dată în parc și întreabă :

– Vreți să fim prietene? Vreți să ne jucăm?

Răspunsul fetițelor a fost :

– Nu, că ești neagră!

S-a întors la mama, dezamăgită, dar în sufletul ei știa că fetițele nu erau pregătite de joacă și ea e specială, așa cum i-am zis mereu.

Numai că în sufletul meu e Tristețe, dezamăgire. Când vine vorba despre copilul meu totul se schimbă, pentru mine ea e totul. Copiii sunt puri, sunt nevinovați. Noi Adulții avem responsabilitatea să-i formăm de mici.

I-am spus așa:

Mami, o salată e mai frumoasă și îți vine s-o mănânci când are multe culori în ea, nu?! Curcubeul apare după ploaie și e plin de culori și reprezintă speranța, nu?!

Dumnezeu ne-a lăsat atât de diferiți să învățam ce e iubirea, acceptarea, speranța. Iubirea nu are culoare, sunet, vedere, iubirea doar se simte.

Așa că orice om de pământ e special prin ce reușește să trasmită.

Atât vă rog, să învățați copiii de mici ce înseamnă iubirea, diferențele, culorile nu doar pe hârtie!

Vă mulțumesc! Vă doresc să simțiți iubirea cu adevărat, sa fiți buni și să vă bucurați de micile plăceri ! #myall #mygirl #mutmuntiipentrutine #family #lovedoesnthaveacolor #begood #nofilter”, a mai scris Majda Aboulumosha pe pagina de socializare.

Fiica Majdei nu este primul copil, victimă a rasismului în România. Anul trecut, fiica lui Laurette a fost bătută de colegi din cauza culorii pielii sale. În urma loviturilor, micuța a avut dantura spartă.

