Exclusiv. Cât de mult s-a schimbat viața Anei Bodea, actrița principală din Lia, de când a devenit vedeta Antena 1: „Îmi e foarte greu”

Ana Bodea (20 de ani) debutează în actorie, prin rolul principal pe care îl va juca în serialul „Lia- soția soțului meu”, care va fi difuzat pe Antena 1, începând din luna ianuarie.

Actrița a oferit, pentru unica.ro, un interviu exclusiv în care a vorbit despre cum a primit propunerea de a juca în serialul produc de Ruxandra Ion. Printre altele, Ana Bodea a vorbit și despre cariera sa de balerină, dar și cum a renunțat la această pasiune care de-a lungul anilor i-a adus foarte multe premii.

Ana Bodea, debut în actorie cu rolul principal din „Lia- soția soțului meu”

Absolventă a Universităţii Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică I. L. Caragiale, fosta balerină care a absolvit Şcoala de Balet a teatrului Balşoi din Moscova, Ana Bodea, îi va da viaţă Liei, o tânără de 20 de ani, fiică de profesor, care în urma pierderii tatălui său se vede nevoită să renunţe la cel mai mare vis al ei, acela de a urma cursurile celebrei şcoli de balet de la Moscova.

Fără niciun alt sprijin, Lia decide să vină la singura ei rudă, mătuşa ei, care lucrează pe domeniul Vornicu, unde îl va întâlni pe Petru.

„Suntem foarte apropiate. Îmi e foarte greu, vom vedea cum se schimbă povestea, dar acum îmi e greu să găsesc o deosebire. Cred că Lia comunică mult mai bine și confruntă oamenii atunci când are o problemă, nu ține în ea. E o chestie pe care o să încep să o fac și eu”, spune Ana Bodea despre personajul pe care îl interpretează.

De pe scena teatrului, direct în fața camerelor de filmat

Actrița care o interpretează pe Lia, personajul principal din serialul care va începe în ianuarie pe Antena 1, spune că acomodarea cu noul stil de lucru a fost unul complicat la începutul filmărilor. Ana Bodea vorbește și despre diferențele pe care le-a întâlnit între scena de la teatru și platourile de filmare ale serialului.

„Este o diferență și, fiind la început de drum, îmi e greu să fac trecerea asta. Mai ales că am avut și câteva piese de teatru, mă trezesc la 5, vin la filmări, fug la teatru, repet, joc, merg acasă învăț textul pentru a doua zi la filmări. E dificil să fac trecerea asta pentru că e diferit. La teatru trebuie să înțeleagă și cel din ultimul rând, la serial și la film camera este foarte aproape. Orice mic gând pe care îl ai se vede”, a mărturisit Ana Bodea.

Înainte de a cocheta cu actoria, Ana Bodea a fost mai întâi atrasă de lumea baletului. Timp de 16 ani și-a dedicat viața acestui dans, în care a pus extrem de multă pasiune și care i-a adus numeroase premii. A studiat la Moscova, acolo ulterior a și profesat.

„Eu m-am lăsat de baletul profesionist acum patru ani, deci am ales deja actoria. Am făcut balet timp de 16 ani și ultimii 4 ani am studiat la Academia de balet la Moscova și am și dansat la Teatrul Balșoi din Moscova”, a mărturisit Ana Bodea pentru unica.ro.

Protagonista din „Lia- soția soțului meu” a renunțat la balet pentru a juca la teatru: „Nu m-am oprit de tot”

A ales însă să renunțe la balet pentru a face actorie. Cu toate acestea ea încă a continuat să danseze, chiar și pe platourile de filmare ale serialului. Parte din producție este inspirat din viața Anei, așa că vor exista și scene în care telespectatorii o pot vedea dansând.

„Îmi e dor de balet, dar am ocazia să dansez și în serial, pentru că au inspirat povestea Liei din povestea mea de viață și dansez în continuare și mă antrenez. Nu m-am oprit de tot, pur și simplu nu mai fac asta ca și meserie. La un moment dat mi-am dat seama că nu mă mai făcea fericită, pentru că eu am început să dansez când am 3 ani și m-am maturizat și până la 18 ani te schimbi foarte mult și mi-am dat seama că nu mai e ceea ce îmi doresc. Se întâmplă multe cazuri a tinerilor care încep să facă ceva când sunt copii și își dau seama la un moment dat că nu mai e pentru ei și trebuie să ai curajul să faci o schimbare pentru tine”, a adăugat actrița care interpretează personajul principal din serialul ce va fi difuzat pe Antena 1.

Ana a descris anul 2022 ca fiind unul special și asta pentru că a avut foarte multe împliniri profesionale, dar și în viața personală. „Pe cât de multe lucruri bune mi s-au întâmplat, pe atât de greu mi-a fost. Special, pentru că a fost bun și rău în egală măsură.”, a adăugat Ana Bodea.

Serialul „Lia – soția soțului meu”, marea premieră în ianuarie, la Antena 1

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul „Lia – soţia soţului meu” va avea premiera pe 12 ianuarie, de la 20:30, la Antena 1.

Serialul va aduce în prim plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni. Iubirea adevărată se va lovi şi de această dată de o mulţime de obstacole şi pericole în drumul spre triumf.

Protagoniștii noului serial de la Antena 1 sunt Ana Bodea, care îşi face debutul ca actriţă cu acest rol, Ştefan Floroaica, semifinalist Exatlon şi multiplu medaliat la campionatul Naţional de Brazilian Jiu Jitsu, şi actriţa Ioana Blaj, cunoscută publicului de serial din rolurile Iza (Fructul Oprit), Irina (Sacrificiul) sau Rodica (Adela).



Sursa foto: Facebook