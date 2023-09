Emilia Popescu, pierdere dureroasă. Actrița e în lacrimi: „Nu am tăria ei!”

Emilia Popescu își ia „Adio!” de la cea mai dragă ființa. Actrița și-a pierdut mama. Malou Iosif avea 98 de ani și locuia la Nisa, iar celebra sa fiică o admira pentru energia de care dădea dovadă.

Anunțul sfâșietor a fost făcut chiar de Emilia Popescu, pe o rețea de socializare. Actrița recunoștea că a moștenit de la părinții ei pasiunea pentru artă.

Emilia Popescu trece prin momente grele

“Mama și bunica, MALOU IOSIF, și-a început Marea Călătorie….Dumnezeu să te odihnească, mamă”, a scris actrița pe Instagram. Apoi mesajele au început să curgă: „Sincere condoleanțe”, i-a trasmis Maia Morgenstern. „Toate gândurile mele bune”, i-a scris și Ana Baniciu.

Mama vedetei locuia la Nisa

Emilia Popescu o vizitase în vacanța din această vară pe cea care i-a dat viață. “Am fost la Nisa, unde este familia mea, la fratele și la mama mea”, mărturisea ea, pentru Ciao.ro.

Malou Iosif a fost în tinerețe balerină, iar tatăl actriței artist la operetă. De la ea, de la mama ei, Emilia Popescu spunea că a moştenit energia: „Mie mi-e frică, am dubii, sensibilităţi. Nu am tăria ei”, recunoaştea actriţa, la TVR2.

„Mă consider foarte norocoasă pentru că m-am născut într-o familie de artiști. Era cam greu să nu moștenesc această înclinație și iubire pentru artă. Am început să pictez de pe la șase ani. De atunci, nu am mai vrut să fac altceva. Am fost un copil norocos pentru că mi-am descoperit chemarea de la o vârstă așa fragedă. Asta se datorează, desigur, părinților mei, cărora le mulțumesc că m-au încurajat și susținut mereu și o fac în continuare ”, mai spunea Emilia Popescu.

Emilia Popescu, mândră de fiica Maria

Emilia Popescu a fost căsătorită o singură dată și are o fiică, care astăzi are 27 de ani. E fericită că Maria nu i-a călcat pe urme și are succes într-un alt domeniu de activitate. „Mă bucur că nu a vrut să facă actorie, pentru că e greu, și pentru o femeie e și mai greu. A făcut pictură, grafică, acum face design vestimentar. A început cu costumele la teatru. Sunt foarte mândră de ea”, susținea vedeta, pentru UNICA.RO.

Emilia Popescu vrea să fie soacră și bunică

Fiica actriței are o relație bine sudată, iar Emilia abia așteaptă să îmbrățișeze rolul de soacră și de bunică și în viața reală: „Soacră, bunică, Doamne ajută! Să fim sănătoși. Mi s-a spus că sunt cool, cea mai cool, a fost un compliment”, mărturisea actrița.

