Artista Ellie White confirma la începutul săptămânii că a fost infectată cu noul coronavirus. Într-o intervenție în direct în emisiunea Vorbește Lumea, solista a dezvăluit cum se simte.

Ellie White, noi detalii despre starea de sănătate după infectarea cu COVID-19

„De câteva zile mă simt mai bine. Sunt tot acasă. Aștept să treacă perioadă asta urâtă și să-mi termin tratamentul. Aștept să văd ce se întâmplă mai departe.

Nu știu cum m-am infectat, asta este problema. Noi am fost plecați acum câteva zile la un eveniment și nu știm când și unde s-a întâmplat infectarea în sine.

VEZI GALERIA FOTO ( 8 )

Posibil să se fi întâmplat la benzinărie, în hotel, habar nu am. Noi ne-am protejat de fiecare dată. Oriunde am plecat am mers cu mască.

Am luat virusul, am venit acasă și, după vreo câteva zile, Doru a început să se simtă rău. Ca atunci când simți că te ia răceala. Senzația de cald, febră.

La el febra a fost mai mică, la mine a fost mai violentă. În momentul în care au început simptomele astea am cam încheiat cu orice întâlnire pe care o avea programată.

Pe copii i-am ținut acasă până când am avut confirmarea testului”, a dezvăluit Ellie.

Ellie White: „Dădeam cu banul cine să se ridice să le facă de mâncare copiilor”

„Peste weekend noi ne-am simțit foarte rău. Duminică deja dădeam cu banul cine să se ridice să le facă de mâncare copiilor. Luni am mers, ne-am făcut testul și rezultatul l-am primit marți”, a mai spus cântăreața.

Soțul ei, impresarul Doru Tinca, a fost recent în spital. „Nu l-au internat. Analizele de sânge i-au ieșit bine. Cele la plămâni nu au fost chiar ok.

Plămânii au fost puțin afectați, iar medicii i-au spus să aibă grijă în următoarele trei – patru zile. În zilele astea ne putem da seama dacă se va înrăutăți sau dacă va fi mai bine.

Eu sunt cam cu două zile după el la simptome. Ce i s-a întâmplat lui mi s-a cam întâmplat și mie”, adaugă Ellie.

Așteaptă rezultatele analizelor pentru copii

Ellie și Doru au împreună doi copii, o fiică și un fiu, Maria (5 ani) și Mihai (8 ani).

„I-am testat și pe ei ieri. Azi ar trebui să aflăm rezultatul. Nu au simptome. (…) Pentru Doru a fost puțin dubios la spital pentru că a văzut că sunt foarte mulți oameni infectați.

Sunt foarte mulți oameni care stau și așteaptă după analize sau să intre la control …”, a încheiat solista.

Foto: Instagram

Citește și:

Adelina Chivu, surpriză emoționantă pentru aniversarea de 34 de ani a Adelei Popescu

Prima declarație a lui Pavel Stratan după logodna Cleopatrei cu Edward Sanda

Ilinca Vandici, despre depresia prin care a trecut: „Soțul a remarcat că este o problema cu mine, de care nici eu nu știam”

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro