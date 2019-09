Elena Ionescu, prima declarație după ce fostul său soț s-a afișat cu noua iubită

Elena Ionescu și Dragoș Stanciu au depus actele de divorț la un an jumătate de când s-au căsătorit civil. În urmă cu două zile divorțul a fost pronunțat și cei doi au semnat actele. Se pare că fostul său soț nu a pierdut timpul și deja are o nouă relație, conform spynews.ro, care a publicat o fotografie cu cei doi.

Elena Ionescu nu pare să treacă cu aceeași ușurință peste divorț. Artista a ajuns astăzi pe mâinile medicilor pentru că se simțea rău și a dorit să-și facă niște analize de rutină. Fosta componentă a trupei Mandinga a oferit prima declarație despre faptul că fostul său soț are o nouă iubită, cu toate că de la pronunțarea divorțului nu au tercut decât două zile: ”Am divorţat acum două zile la notar, de comun acord. Oarecum, ţinem legătura pentru cel mic… Am văzut imaginile, el alege ce este mai bine pentru el. Să fie sănătos. Pentru mine este importantă cariera şi fiecare trece cum poate peste un divorţ. Nu am mai vorbit de acum două zile, de la divorţ. O să fiu responsabilă de copil, iar atâta timp cât este cu mine, nu o să îi lipsească nimic”, – a declarat Elena Ionescu la Antena Stars.

Vezi imagini cu Elena Ionescu și Dragoș Stanciu în galeria foto de mai sus!

Sursă foto: Instagram

