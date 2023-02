E de neoprit! Jude Law a devenit tată pentru a șaptea oară. Viața amoroasă a actorului e una cu multe picanterii

Jude Law a devenit din nou tată! Actorul are șapte copii cu patru femei. În imaginile obținute de The Sun, actorul, în vârstă de 50 de ani, și soția sa, Phillipa Coan, în vârstă de 35 de ani, pot fi văzuți cum împing un cărucior în aeroportul Heathrow din Londra.

Jude Law a devenit tată și în 2020

Asta în timp ce o altă femeie avea un cărucior în care se afla celălalt copil al cuplului, care a venit pe lume în septembrie 2020.

Jude își aștepta al șaselea copil în mai 2020, la un an după ce s-a căsătorit cu psihologul Phillipa. Starul a dat vestea că este tată pentru a șasea oară în decembrie 2020, în timpul unui interviu cu Jimmy Fallon, la The Tonight Show. Când a fost întrebat ce a făcut în timpul carantinei, Jude a spus: „Am grădinărit. Oh! Și pe deasupra am făcut un copil”.

Actorul își dorește mai mulți urmași

Înainte de nașterea celui de-al șaselea copil, Jude și-a exprimat dorința de a avea mai mulți urmași. „Îmi place, așa că de ce nu? Sunt norocos să fiu cu cineva de care sunt îndrăgostit nebunește”, a precizat el. „Ideea de a avea mai mulți copii ar fi pur și simplu minunată. Sunt norocos să fiu cu cineva cu care mă distrez mai mult decât în toată viața mea”, a spus actorul, conform Daily Mail.

Cei doi s-au văzut pentru prima oară la festivalul literar Hay, în 2015, și s-au căsătorit la Old Marylebone Town Hall din Londra în 2019. Jude a fost căsătorit anterior cu actrița Sadie Frost,cu care are trei copii, Rafferty, 26, Iris, 22 și Rudy, 20. Divorțul celor doi s-a produs în 2003.

Jude Law mai are o fiică, Sophia, în vârstă de 13 ani, cu modelul Samantha Burke, și o alta, Ada, în vârstă de șapte ani, cu cântăreața Catherine Harding.

Actorul și-a înșelat soția cu dădaca

Viața amoroasă a actorului a făcut numeroase titluri în presă de-a lungul timpului. În 2006 s-a aflat că a înșelat-o pe Sienna Miller cu dădaca copiilor săi.

Când aventura a ieșit la iveală, actorul și-a cerut scuze pentru suferința provocată: „ Vreau doar să spun că sunt profund rușinat și supărat că am rănit-o pe Sienna și pe cei apropiați nouă. Vreau să-mi cer scuze în mod public Siennei și familiilor noastre pentru durerea pe care am cauzat-o. Nu există nicio scuză pentru acțiunile mele, pe care le regret sincer. Vă cer doar să ne respectați confidențialitatea în acest moment dificil”.

Foto: Profimedia