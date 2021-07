Dorian Popa, despre perioada grea în care a fost concediat: „Nu mâncam ca să strâng bani de chirie”

Înainte de a deveni unul dintre cei mai iubiți influenceri, cu peste două milioane de urmăritori pe canalul de YouTube în prezent, Dorian Popa a absolvit cursurile Facultății de Relații Publice în Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE), București. Pentru că a fost dintotdeauna o fire creativă, cântărețului nu i-a plăcut să aibă un loc de muncă la birou și un program de corporatist.

Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Aproximativ discuții”, cu Gojira, Dorian Popa a povestit cum și-a urmat visul, în ciuda greutăților financiare prin care a trecut și a faptului că fusese concediat.

„Post Lala Band, nu aveam probleme cu banii ca înainte de serial, dar înainte, fix în ziua pe care nu o voi uita niciodată, mama m-a sunat să-mi zică că nu știe ce să se mai facă cu mine. Eu muncisem la o bancă și ea aflase că am fost concediat și zic că nu a fost chiar așa, eu am vrut să-mi dau demisia, ei voiau să mă concedieze. Nu-mi plăcea la birou. Înainte să aplic la casting, nu mâncam ca să strâng de chirie”, a recunoscut celebrul vlogger.

După sfârșitul serialului „Pariu cu viața”, Dorian Popa nu s-a gândit că ar putea deveni unul dintre cei mai îndrăgiți vloggeri români, așa că s-a îndreptat spre ce știa cel mai bine: să facă business, dacă tot a absolvit o școală în domeniu.

„Vrei să-ți spun un lucru franc? Știu că sună cringe, dar e povestea unui om care se zbate să răzbească în viață. M-am axat foarte mult pe business, pe de o parte, și, pe presă, de cealaltă parte. Atunci, m-am apucat să deschid și să am grijă de saloanele mele de înfrumusețare. Aia credeam eu că vreau să fac. Eu eram proprietarul, < >. Era o zonă pe care o puteam promova ușor pentru că eu întotdeauna am fost metrosexual, narcisist sau cum se mai numește acum, iar oamenii mă cunoșteau pentru chestia asta. Am zis hai să încerc (…). Mereu mi-am căutat business-urile cinstite, munca (…)”, a continuat cântărețul.

