Dinu Maxer (48 de ani) și Nicoleta Luciu (41 de ani) au format un cuplu timp de 8 ani, înainte ca actrița să pună punct relației. Invitat în emisiunea „La Măruță”, cântărețul a acceptat provocarea sosurilor iuți. Solistul a fost nevoit să răspundă mai multor întrebări personale. Ca publicul să nu afle întrebarea, Dinu trebuia să mănânce o rondea de cașcaval învelită în sos iute.

Dinu Maxer, despre despărțirea de Nicoleta Luciu: „Eu plecasem în viață blocat”

Întrebat de ce s-au despărțit el și Nicoleta, Dinu a răspuns: „Nu voiam să mă căsătoresc, nu voiam copii și nu voiam să joace în telenovele. Orice femeie își dorește să se căsătorească, dar eu plecasem în viață blocat pe ideea că nu o să mă căsătoresc din cauza istoriei părinților mei. Dacă vrei să afli ce m-a făcut să mă căsătoresc cu Deea trebuie să o inviți pe ea pentru că încă nu știu. Și nu, nu am vrut să joace în telenovele pentru că eram gelos. Ne-am despărțit în 2005”.

În octombrie 2021, Dinu a aniversat 13 ani de mariaj cu Deea Maxer (31 de ani). Cei doi formează un cuplu de 16 ani. Când s-au cunoscut, Dinu avea 32 de ani și Deea doar 15. Cuplul are împreună doi copii, un fiu și o fiică, Andreas (10 ani) și, respectiv, Maysa (2 ani).

Despre despărțirea lui Dinu de Nicoleta, Deea mai spunea în mai 2021: „Când ne-am cunoscut, eu cu Dinu, el mi-a zis clar că nu-și dorește copii și nici căsătorie! A avut aceeași discuție și cu fosta! Fosta lui iubită s-a despărțit de el pentru asta. După ce s-a despărțit de el, ea a intrat într-o relație în care a făcut patru copii. Deci, femeia își dorea copii!”.

Dinu Maxer nu-și dorea o familie, fiind marcat de trauma pe care a trăit-o în copilărie, când și-a pierdut fratele într-un accident de tramvai.

„Mi-a spus că fratele lui a avut accident de tramvai, momentul acela a despărțit familia, părinții lui erau în divorț. Imediat după pierderea fratelui, tatăl lui s-a recăsătorit și a făcut doi copii. El a crescut în casă cu doi copii. De-aia nu mai voia. Plus și frica lui de a ajunge la divorț, de a pierde un copil. Mama soacră m-a rugat să nu mai vorbesc despre asta, e un subiect sensibil în familie”, a mai declarat Deea Maxer la Antena Stars.

În vara anului 2005, după ce Nicoleta s-a despărțit de el, Dinu a declarat: „În urmă cu opt ani, atunci când am cunoscut-o, era un simplu manechin. I-am fost tată, iubit, amant, tot ce s-a putut. Atunci când am cunoscut-o eu, nu prea era curtată. Nu avea look. Am avut mare încredere în ea pentru că știam că este o tipă fidelă. Aveam curajul să o las într-o cameră cu bărbați o noapte întreagă. După aceea a început să meargă la emisiuni și am avertizat-o ca devenise proasta României!”.

Nicoleta a ales să se retragă din lumina reflectoarelor, preferând să ducă o viață liniștită în Miercurea-Ciuc, alături de soțul ei, Zsolt Csergo, și de cei patru copii ai lor. Perechea are trei fii și o fiică, Zsolt Junior (12 ani), și tripleții Kim, Kevin și Karoly (9 ani).

În septembrie 2020, sora Nicoletei, Iuliana Luciu (33 de ani), a dezvăluit adevăratul motiv al retragerii actriței. Potrivit acesteia, deși cei patru copii îi oferă Nicoletei puține șanse de a reveni pe micul ecran, nici proiectele nu sunt suficient de numeroase, motiv pentru care nu ar avea în ce producții să apară.

„Trebuia să mergem în Asia Express, dar nu s-a mai întâmplat minunea. Și momentul ăla rămânea în istorie. Am fi câștigat 100%. Eu mă arunc cu capul înainte”, a spus Iuliana Luciu atunci, potrivit Spynews.

