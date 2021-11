Roxana Vancea (31 de ani) și soțul ei, antrenorul de fitness Dragoș Paiu, vor deveni părinți anul acesta. Dragoș mai are un fiu, Milan, dintr-o relație anterioară. Perechea va mai avea un fiu. Recent, pentru Antena Stars, fosta asistentă TV a dezvăluit cum va naște.

Roxana Vancea a decis cum va naște. „Eu am avut probleme cu sarcina”

„Mă simt foarte bine, deși am o sarcină cu probleme, o sarcină cu risc adică. N-am simțit nicio secundă asta. La început, când aveam 3 luni și jumătate, mi-au spus că am colul foarte scurt și nu mi-au mai dat voie să fac sport, decât mers pe bandă și atât. Am avut două săptămâni la începutul sarcinii cu greață, dar undeva până la ora 12, atât”, povestea Roxana Vancea în septembrie 2021, în emisiunea „Vorbește Lumea”.

„La începutul sarcinii am avut și un chist pe un ovar. M-a speriat un pic. Am vrut să îi anunț pe ai mei și pe părinții lui Dragoș imediat ce am ieșit de la doamna doctor, dar când mi-a zis de chist m-am speriat un pic. Am anunțat după vreo trei săptămâni de tratament, după ce a dispărut chistul”, mai spunea Roxana vara trecută, în emisiunea „Neața cu Răzvan și Dani”.

„O să nasc natural. Eu am avut probleme. Toată sarcina am avut un inel din acela care îți ține colul închis. Doctorița mi l-a dat jos aseară și, din momentul în care se dă inelul ăla jos, pot să nasc oricând. (…) Am înțeles că, având colul atât de scurt, nu o să am un travaliu foarte lung, dar sper să mă apuce într-un moment în care să ajung repede la spital”, a declarat Roxana Vancea la Antena Stars. „Nașă o să fie sora mea și naș Ranbir, prietenul lui Dragoș”, a mai spus Roxana.

Cât despre numele fiului ei, antrenoarea mai spunea în trecut: „Milan alege numele, dar am zis că ne mai gândim puțin pentru că sunt foarte mulți copii cu numele pe care el l-a ales, Ayan. Încercăm să-i mai propunem nume, să vedem ce îi place”.

Roxana și Dragoș au dezvăluit în noiembrie 2019 că s-au logodit și s-au căsătorit civil în luna următoarea. Perechea se pregătește acum pentru cununia religioasă.

„Nu o să facem nunta odată cu botezul pentru că vreau să mă văd îmbrăcată și eu în rochie de mireasă. Îmi doresc foarte mult asta. Vreau o rochie simplă! Nu ne-am gândit încă la cum o să arate totul, cert este că o să se întâmple curând”, a mai spus Roxana Vancea la Antena Stars.

