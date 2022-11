Diana Dumitrescu, dezvăluiri despre compromisurile din căsnicie: „Îi găseam mesaje”

Actrița Diana Dumitrescu a vorbit deschis despre căsnicia ei și a mărturisit care sunt modalitățile prin care reușește să aibă parte de un mariaj echilibrat. Vedeta a oferit și câteva sfaturi pentru o relație perfectă.

Invitată la emisiunea „Detectorul de minciuni”, moderată de Oana Radu, fosta prezentatoare de la „Mireasa” a vorbit despre cum reușește de fiecare dată să rezolve neînțelegerile pe care le are cu partenerul ei, dar și care este secretul prin care reușește ca în cele din urmă să ajungă la un consens.

Diana Dumitrescu împărtășește secretul unei căsnicii fericite

Întrebată dacă a găsit secretul pentru o căsnicie fericită, actrița a răspuns afirmativ și a explicat cum reușește să se înțeleagă cu soțul ei, deși uneori părerile pe care le au sunt complet diferite. Ea a mărturisit că secretul mariajului ei fericit este compromisul.

„Depinde forte tare de cât de mult comunici cu soțul și de la această comunicare cât de dispusă ești să faci compromisuri și până unde ești dispusă să faci compromisuri. Eu mi-am impus niște limite. Și eu fac compromisuri în căsnicia mea, în sensul că mai las de la mine. De exemplu, cea mai recentă discuție a fost despre grădinița copilului și normal că există contraziceri. Până la urmă am zis ok, fie ca tine, am lăsat de la mine, dar pentru că noi suntem femei și pentru că suntem foarte deștepte facem lucrurile să fie tot ca noi.

Diana Dumitrescu este convinsă că relația cu soțul ei este una stabilă, iar avantajul ei este acela că își cunoaște foarte bine partenerul. „Cunoscându-l foarte bine pe Alin, știu că primul lucru pe care îl spune este „NU”. Și atunci îl las așa, el rumegă situația, ne așezăm, discutăm. El este în continuare cu nu, eu zic ok, eu deja demarez lucrurile în stilul meu, le fac și apoi zice „hai că a ieșit bine”, a povestit actrița.

Fosta actriță din „Regina” spune că este foarte geloasă, însă recunoaște că nu îi verifică telefonul soțului, deși obișnuia să facă acest lucru la începutul relației. ” Niciodată……de un an de zile. La începutul relației, da, frecvent. Îmi place că are un somn profund”.

Apariția copilului a sudat relația de iubire dintre Diana și Alin

Diana Mărturisește că lucrurile s-au schimbat atunci când in viața lor a apărut copilul. Dacă înainte aveau o relație intensă, în ultima perioadă lucrurile s-au schimbat. „Nu am mai simțit nevoia să fac asta” (n.r să verifice telefonul) a mărturisit actrița.

Întrebată dacă a găsit vreodată mesaje de la alte femei în telefonul lui, Diana Dumitrescu a recunoscut că au existat episoade în care a găsit astfel de conversații în mesageria lui Alin. „Îi găseam mesaje pe WhatsApp. Nu îl trezeam. Informația este putere, se poate folosi oricând. Important e ca tu, ca femeie să știi ce vrei cu adevărat. Il vrei lângă tine? Îl ții. Nu il vrei, dispare la un moment dat. Dacă ești conștientă de ce simți și ce îți dorești, poate să vină X-uleasca că nu contează”, a adăugat ea.

Diana Dumitrescu: „L-am urmărit”

Pe lângă toate acestea, Diana povestește că au existat și momente în care și-a urmărit soțul cu ajutorul tehnologiei. „Uite așa vezi cum merge cu mașina prin oraș, Doamne, dar știi cum…văd tot”. Actrița mărturisește că o perioadă de timp Alin, soțul ei, nu a știut că aceasta îl urmărește.

Pe de altă parte, vedeta recunoaște că nu are nici ea nimic de ascuns față de soțul ei. „Îi dau telefonul să se uite și îl găsesc prin mesagerie pe Instagram. Se uită, dar nu m-a deranjat pentru că nu am nimic de ascuns”

Diana Dumitresu este căsătorită în prezent cu Alin Boroi. În trecut, ea a mai fost măritată și cu fiul producătoarei de televiziune Ruxandra Ion, Ducu, între 2009 și 2013. În 2018, Diana Dumitrescu s-a îmbrăcat în rochie de mireasă pentru a doua oară în viața ei. Vedeta s-a căsătorit atunci, în secret, cu Alin Boroi. Alături de acesta are un copil, Carol, în vârstă de 3 ani.