Denise Rifai, mărturisiri în lacrimi, despre dorința de a fi mamă și moartea bunicii. „Mă doare!”

Deși în mod normal ea este cea care adresează întrebările, de această dată, prezentatoarea emisiunii „40 de întrebări” de la Kanal D a fost cea intervievată. Denise Rifai a vorbit despre copilărie, viața personală și carieră. Vedeta a mărturisit printre altele că își dorește extrem de mult un copil.

Invitată la emisiunea „În Oglindă”, moderatoarea a dezvăluit cum a arătat copilăria sa și cum i-a influențat cultura arabă parcursul în viață.

Denise Rifai, mărturisiri despre copilăria într-o familie mixtă

„Eu am fost mereu crescută cu o propoziție -noi suntem altfel-. E foarte greu să trăiești și să te naști într-o familie mixtă. Eu eram fata unui tip arab, într-o lume profund creștină. Ce era pentru colegii mei normalitate, pentru mine era imposibil, păcat. Nu aveam voie să merg la petreceri, nu aveam voie să merg în vacanțe cu copiii”, a povestit Denise.

Dintr-un tată de origine arabă și o mamă româncă, Denise Rifai s-a născut la București în urmă cu 37 de ani. Prezentatoarea de la Kanal D a povestit cum a început relația dintre părinții săi și cât de greu le-a fost celor doi din cauza regimului comunist.

„Bunicii mei din partea mamei l-au plăcut foarte mult pe tata. Dar au fost probleme pentru că în regimul comunist, să ai un copil într-o relație cu un cetățean arab era o problemă. Erau chemați la structurile administrative. Controale la serviciu, toată familia era luată la rând”

Prezentatoarea de la Kanal D își dorește să aibă un copil

Moderatoarea de la „40 de întrebări” a mărturisit printre altele unul dintre regretele pe care le are în acest moment. Vedeta spune că își dorește foarte mult să aibă copii, însă acest lucru nu s-a întâmplat încă pentru că nu a găsit bărbatul alături de care să simtă că își dorește să devină părinte.

„Am 37 de ani și nu am un copil. Am fost concentrată pe carieră și pe tot ceea ce consider eu că trebuie să construiesc în viața asta. Mă doare….mi-ar plăcea să am un copil. Mă uit, râvnesc la ei, dar eu îmi dau seama că nu am timpul necesar. Un copil nu este orice chestie. Este o muncă extraordinară să fii mamă. Mi-ar plăcea extraordinar să găsesc un bărbat pe care să îl simt tată pentru copiii mei. Nu am făcut copii până acum, pentru că nu am întâlnit acel bărbat pe care să îl văd tată pentru copiii mei”

„La mine filtrul e tata, nu mama”

Prezentatoarea a mărturisit că în momentul de față nu iubește pe nimeni, iar atunci când își alege un partener în viață îl are ca model pe tatăl său, de care Denise spune că este extrem de apropiată.

„Când m-am uitat la partenerii mei, întotdeauna m-am gândit dacă lui tata i-ar plăcea. La mine filtrul e tata, nu mama. Și dacă el (n.r partenerul) are ceva din ceea ce are tata, pentru că tata are niște calități, tata e bărbat”, a spus Denise Rifai.

Întrebată dacă s-ar îndrăgosti, iar tatăl nu ar accepta relația și ar fi nevoie să facă o alegere, Denise Rifai a mărturisit că ar alege să renunțe la familie pentru partenerul ei.

„Dacă m-aș îndrăgosti acum, tata ar accepta. Eu sunt atât de echilibrată acum și cu mine și cu tata și cu toată lumea încât tata ar fi fanul lui și se vor înțelege foarte bine. Și dacă nu va accepta, m-aș alege pe mine și pe bărbatul meu. 100%. La un moment dat trebuie să te desprinzi, nu poți să stai ca nebunul”

Mărturisiri despre plecarea de la Realitatea: „Mi-am dat demisia instant”

Până să ajungă la Kanal D, Denise Rifai a fost pe rând reporter, apoi prezentator la Realitatea Tv. În primăvara anului 2020, vedeta a decis să părăsească trustul, în urma unor neînțelegeri pe care a avut-o cu cei din conducere. A mărturisit că plecarea a fost cel mai dureros moment din viața ei.

„Cea mai mare durere, asta e trauma. Realitatea a fost locul unde m-am format ca om de presă. Unde am greșit, unde am învățat, unde am făcut lucruri excepționale. Când a venit ziua în care am înțeles că la Realitatea nu mai pot spune adevărul, mi-am dat demisia pe loc. Nu știam dacă voi mai face presă. La telefon s-a întâmplat toul. Am primit un telefon și mi s-a spus că se schimbă regulile jocului. În secunda aia mi-au dat lacrimile și mi-am dat demisia instant. Eu sunt asta, eu nu sunt alta! Trebuie să ai curaj să te oprești la un moment dat. Dacă acceptam, făceam cel mai mare compromis. Mă vindeam și vindeam toată munca mea.”

Denise Rifai spune că își dorește să întâlnească bărbatul alături de care să simtă că poate forma o familie. Prezentatoarea a descris tipologia partenerului pe care și-l dorește. „Dragostea e pe viață. Bărbatul pentru mine este pe viață. Există experiențe, există iubiri, dar dragostea este una pe viață. Bărbatul pentru mine trebuie să fie tot ce nu sunt eu. Eu trebuie să fiu în completarea lui. Eu sunt cu vorba, el trebuie să fie cu faptele. În primul rând trebuie să mă iubească, să fie fascinat d emine. Relația o ține bărbatul”

La finalul emisiunii, Denis Rifai a izbucnit în lacrimi amintindu-și de bunica ei. „Mi-ar fi plăcut să o cunosc acum, cu mintea de acum. O tipă înțeleaptă, faină. Cred că am fi avut cea mai faină relație în continuare. Când a plecat ea, și e singura moarte pe care am mărturisit-o, am înțeles că atunci când vor pleca și alți oameni, vor rămâne în mine. Mi-ar fi plăcut foarte mult să o am de sfătuitor”, a mărturisit printre lacrimi prezentatoarea de la Kanal D.