Exclusiv! Denise Rifai, cu toate cărțile pe masă în Unica de noiembrie: „Sper ca publicul să perceapă și acea latură sensibilă a mea”

Numele lui Denise Rifai este pe buzele tuturor. Dacă ar mai fi existat vreun dubiu că femeile nu pot fi și frumoase, și deștepte, Denise l-a eradicat complet.

Are 36 de ani și este o legendă în formare în lumea jurnalismului din România. Emisiunea ei difuzată pe Kanal D, „40 de întrebări cu Denise Rifai”, a atras atenția publicului român prin formatul inedit, prin invitații interesanți și prin întrebările minuțios documentate adresate acestora.

În luna noiembrie, pe Denise o poți admira pe coperta revistei Unica. În interiorul revistei vei descoperi un interviu exclusiv cu frumoasa jurnalistă, în care ne arată toate fațetele personalității ei: de la charisma aproape feroce cu care ne-a cucerit pe micile ecrane și până la o sensibilitate neașteptată, care nu poate lăsa pe nimeni rece.

Ținând cont de popularitatea pe care o are Denise Rifai în prezent, am hotărât să o întrebăm cum gestionează acest aspect. Ea ne-a răspuns astfel: „Mă bucur enorm că oamenii au primit atât de bine această emisiune, după cum dovedesc și audiențele. Pentru mine este o onoare ca ei să mă aprecieze și să își exprime părerile despre emisiune și invitații mei. Această popularitate este un atu, din punctul meu de vedere, și mă responsabilizează. E important pentru mine că am alături o comunitate puternică, oameni care cred în aceleași valori ca și mine”.

„Oamenii nu văd la televizor o altă Denise Rifai”, a mai spus ea. „Dar pe lângă femeia puternică, îndrăzneață, sper ca publicul să perceapă și acea latură sensibilă a mea. Sunt un om bun, structural, cu credință în Dumnezeu, iar curajul îmi vine tocmai din dorința de a face bine. Nu suport minciuna, oamenii care își umilesc semenii și am și eu momentele mele de slăbiciune. Dar mereu găsesc în mine resurse pentru a reveni și mai puternică decât înainte”.

Când nu este la muncă, Denise rămâne în continuare la curent cu tot ceea ce înseamnă lumea presei. „Citesc presa, de pe mobil, laptop, tabletă, ce îmi e la îndemână”, povestește ea.„ După cum vedeți, nimic nu scapă de ochiul meu vigilent. Ascult muzică, beau cafea, îmi dau întâlnire cu prietenii, alerg… Îmi face foarte bine să alerg, mi se limpezesc gândurile, se anulează tensiunea de orice fel… Sportul face parte din viața mea, e o constantă, cred că așa reușesc să îmi păstrez energia intactă”.

Revista Unica de noiembrie se găsește din 22 OCTOMBRIE la punctele stradale de difuzare a presei, în lanțurile Metro și în rețeaua Inmedio.

Foto – Ștefan Dani

Make-up – Carmen-Violeta Gurlea

Hair Style – Mirabela Velcota și Ana Duțu

Stilist – Irina Hartia

Vestimentație și accesorii – Rhizome, Cristallini, Gerald Darel, M. Marquise, garderoba proprie