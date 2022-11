Denise Richards implicată într-un incident armat. Cum se simte acum actrița

Denise Richards a fost implicată într-un incident armat. Mașina în care se aflau actrița și soțul ei a fost lovită de un glonț, în timp ce se deplasau spre sudul orașului Los Angeles.

Richards, în vârstă de 51 de ani, a trecut prin momente terifiante, luni, după ce vehiculul în care se afla a intrat în raza de acțiune a unor împușcături.

Actrița, implicată într-un incident armat

Actrița și soțul ei, Aaron Phypers, conduceau spre studioul Popsicle din Los Angeles, unde ea trebuia să filmeze pentru un nou proiect, în momentul în care a avut loc incidentul armat.

„A fost zdruncinată și îngrozită, dar a fost curajoasă și a mers și a filmat întreaga zi”, a declarat o sursă pentru People.

„Nu a vrut să nu se prezinte la serviciu”, a mai spus sursa citată.

Se pare că Denise Richards se afla pe locul pasagerului, în timp ce soțul ei era la volan, atunci când mașina lor a fost lovită de glonț.

În timp ce cuplul conducea spre studioul de filmări, Phypers a observat cum o dubiță maro cu auriu îi urmărea.

„(Aaron) și-a dat seama și a înceut să ia mai multe viraje la dreapta pentru că era clar că erau urmăriți. Bărbatul acela era evident nervos în urma sa”, a povestit sursa.

Aceasta a explicat că dubița se afla foarte aproape de mașina lui Denise Richards, aproape împingându-i.

În cele din urmă, dubița a oprit în stânga lor, iar soțul actriței a coborât geamul pentru a-l confrunta pe șofer. După un schimb de replici, deși Phypers și-a cerut scuze, bărbatul a continuat să țipe, astfel că actrița și soțul ei au plecat.

De abia când au ajuns la studio cei doi au realizat că șoferul nervos a tras cu o armă de foc în mașina lor.

„Bărbatul plecase între timp, dar când și-au dat seama că mașina lor a fost împușcată s-au speriat foarte tare. Deși erau supărați, Denise Richards a decis să rămână și să filmeze”, a mai spus sursa.

Cine este Denise Richards

Denise Richards este o actriță americană și fost fotomodel. Ea a devenit celebră la sfârșitul anilor 1990, după o serie de filme care i-au pus în valoare sex appeal-ul, printre care Starship Troopers, Wild Things și The World Is Not Enough.

Aceasta a fost măritată între 2002 și 2006 cu Charlie Sheen, cu care are și doi copii: Sam (18 ani) și Lola Rose (17 ani).

Actrița mai are un copil, Eloise Joni Richards, în vârstă de 11 ani, pe care a adoptat-o în anul 2011.

În 2018, Denise Richards s-a căsătorit cu actorul Aaron Phypers, în cadrul unei ceremonii fastuoase desfășurată la Malibu.

Fostul soţ al lui Denise, Charlie Sheen, a fost la rândul său invitat la nuntă, însă nu a fost văzut printre cei prezenţi. Totuși, actorul le-a transmis lui Denise și Aaron „doar fericire”.

Sursă foto: Profimedia