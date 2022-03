Recent, Delia (40 de ani) a dezvăluit cum își gestionează stările de anxietate. „Întotdeauna (n.red.: s-a confruntat cu anxietatea). N-o depășești. Trece natural dacă știi să gestionezi”, a explicat la Antena Stars.

Delia, despre lupta cu anxietatea: „Dispare și reapare”

„Dispare și reapare, nu este o chestie pe care să o pot controla foarte mult. Nu pot să spun că am avut probleme, drame, dar am faze în care mă cuprinde anxietatea. Pot fi minute în care simt o stare care nu-mi este foarte confortabilă. Poate fi legată de un mic detaliu, poate fi provocată de o ieșire în public pe care nu o pot controla sau care nu-mi face plăcere”, a completat.

„E bine să te poți repoziționa de fiecare dată. Să nu te lași dărâmat de nicio situație. Să găsești echilibrul”, a mai spus.

În ianuarie 2021, cântăreața mărturisea că suferă de o afecțiune mai puțin cunoscută, și anume misofonie. Misofonia este cunoscută și ca sindromul sensibilității la sunete. În urma unui studiu, s-a descoperit că persoanele care suferă de misofonie au o structură diferită a creierului. Din această cauză, reacționează atipic la auzul anumitor sunete.

Din august 2021, solista este căsătorită cu Răzvan Munteanu (44 de ani). Primii bani, Răzvan i-a câștigat vânzând produse cosmetice. Ulterior, bărbatul a devenit agent imobiliar, mai târziu investind într-un club din București, club în care el și Delia s-au cunoscut în anul 2010.

Răzvan este managerul Deliei, deține afaceri în domeniul imobiliar și HoReCa. Totodată, Răzvan este implicat activ în managementul casei de discuri Global Records, unde este semnată Delia, și este pasionat de domeniul criptomonedelor.

„Toate lucrurile pe care le-am făcut, businessurile, poate părea că nu au legătură. Firul roșu, elementul comun este că, dacă am știut să fac ceva, a fost pentru că am avut un produs foarte bun. Nu sunt neapărat un bun manager, vânzător sau organizator, dacă nu am un produs bun. Nu aș fi putut să fac asta dacă nu era Delia”, a declarat Răzvan în podcastul „La Mijloc”.

În august 2022, Delia și Răzvan vor aniversa 10 ani de căsnicie. „El e din alt material, e pe științe exacte. Ne completăm firesc, chiar dacă sună a clișeu. E o parte creativă, care sunt eu, și una cu calcule, el. Cel mai mult m-a ajutat faptul că am avut încredere și intuiția să îmi dau seama că el are potențial pentru așa ceva”, mai povestea Delia în 2021, în podcastul „Aproximativ discuții”, găzduit de Gojira.

