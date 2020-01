Deea Maxer a dezvăluit că problemele pe care le-a avut la naștere o pun în imposibilitatea de a mai avea copiii. Soția lui Dinu Maxer a vorbit pentru prima dată despre acest subiect delicat, însă încearcă să-și păstreze o viziune optimistă asupra situației, având în vedere că are o familie minunată și doi copii frumoși și sănătoși: „Am avut complicații la naștere. Am trecut printr-un scenariu prin care nu credeam că o să trec. În timpul operației au fost niște lucruri neprevăzute. A fost o hemoragie neașteptată și abia într-o oră și jumătate a fost operată. Eu nu o să mai pot să am o altă sarcină”, – a declarat Deea Maxer în cadrul emisiunii Agenția VIP.

„Mă așteptam să nu fie o operație ușoară, mai ales că aveam varice interne. Am intrat în sală, m-au dezbrăcat, m-au urcat pe masa de operație. M-au conectat la aparate. M-au întins pe pat, nu mi-am mai simțit picioarele. Eram stresată pentru că îmi doream ca Dinu să participe la operație, dar din cauză că se simțea rău renunțase. A rămas pe hol cu ai mei. Când mă uit apoi, pe cine văd, pe Dinu. Mi s-a pus un nod în gât. I-am auzit plânsetul și doamna doctor a spus: bună dimineața și bine ai venit pe lume! s-a întâmplat la 6:54 de minute. După ce au înfășat-o mi-au adus-o la obraz. Mă uitam la ea în gol așa, nu realizam. La un moment dat mi-a fost frig, aveam frisoane.

A fost un moment senzațional, n-o să îl uit. Când a pus-o lângă mine s-a mai liniștit, n-a mai plâns. Din momentul acesta operația a mai durat încă o oră și. Mi s-au spart varicele de pe organele interne. Am avut o hemoragie. Au lucrat doi medici plus domnișoara rezidentă. Aveam la un moment dat opt pense în burtă. Mi-aduc aminte că mă gândeam cât mai durează. Într-un final m-au cusut. Dinu a ieșit din sală. M-au dus apoi la Reanimare”, a povestit Deea Maxer despre cea de a doua naștere.

Deea și Dinu Maxer au sărbătorit 10 ani de la căsătorie în toamna anului trecut, atunci când au ales să-și sfințească, din nou, verighetele și să-și reînoiască jurămintele.

