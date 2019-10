Deea Maxer a născut o fetiță. Primele declarații ale lui Dinu Maxer

Deea și Dinu Maxer au devenit părinți pentru a doua oară. Cei doi mai au împreună un băiețel, pe nume Andreas, în vârstă de 8 ani. În urmă cu ceva timp, Deea Maxer povestea cum a aflat că este însărcinată cu o fetiță, tot atunci dezvăluind și care sunt numele preferate pentru micuță:

„Înainte să rămân însărcinată, am visat că am în casă o fetiță, Eva. Așadar vom avea în casă o fetiță. Îi vom spune ori Elisa, ori Daiana, ori Maisa. Maisa Eva Maxer, nu sună bine?! Dar vom hotărî abia după ce o vom vedea dacă i se potrivește numele Maisa”. – spunea la momentul respectiv Deea Maxer. Între timp, Maisa a devenit numele preferat și ales de cei doi pentru a-și boteza fetița nou-născută.

„Am poftit în perioada aceasta la corcoduşe şi caise verzi, cu sare. Am şi postat pe facebook la un moment dat şi am avut parte de o super-surpriză. Câţiva vecini au venit sa-mi aduca la uşa corcoduşe şi pe aceasta cale le mulţumesc mult încă o dată. Mai mult decât atât, trebuie să vă spun că am cantat, recent, în judeţul Brăila, la zilele unei comune şi mi-au adus şi acolo oamenii corcoduşe şi caise. M-am simţit extraordinar”, – mai spunea Deea Maxer, în timpul sarcinii.

„Deea e bine, Maisa e foarte bine. Suntem extenuați. Poți să faci pregătiri, viața face cum vrea ea. La 2:30, Deea m-a strigat: Dinu, s-a rupt apa. N-a fost atât de simplu. Operația s-a întâmplat la 6 dimineața. A sângerat! Deea are problemă cu varicele interne, pentru un chirurg e o mare provocare. A fost cu emoții! Acum totul e bine! S-a născut la 6:50. 3,2 kilograme, înălțimea nu o mai știu. M-au năpădit lacrimile! Totul e în regulă. Intervenția a fost serioasă! Acum, la 8, s-a terminat. A durat cam o oră și jumătate totul. Două ore am stat lângă ea și am ținut-o de mâna. Deea o pupa încontinuu, a fost cu emoții mari! Nu știu să spun cu cine seamănă!”, – a declarat Dinu Maxer la Kanal D.

Deea și Dinu Maxer au sărbătorit 10 ani de la căsătorie în toamna anului trecut, atunci când au ales să-și sfințească, din nou, verighetele și să-și reînoiască jurămintele.

