De ce refuză Bianca Drăgușanu să participe la „Survivor România”: „Nici pe 100.000 euro pe zi nu aș merge”

Bianca Drăgușanu a refuzat să participe la show-ul “Survivor România”. Chiar dacă i s-a făcut o ofertă consistentă ca să facă parte din echipa Faimoșilor, Bianca spune că nu ar da confortul de acasă pe nicio sumă de bani, indiferent de cât de mare ar fi.

”S-a ajuns într-o etapă când foarte rar se mai dau bani pentru aparițiile tv. Eu nu fac muncă voluntară, nu mai merg nicăieri dacă nu sunt plătită. Am ce face cu timpul meu. Am fost invitată la Survivor, ca și concurentă. Nici pe 100.000 euro pe zi nu aș merge. Niciun ban nu m-ar face să renunț la confortul meu. Eu am și bani și faimă. De ce să mă chinui să dorm pe jos?”, a explicat Bianca, potrivit playtech.ro.

Bianca Drăgușanu, declarație controversată despre cei care termină o facultate

Bianca Drăgușanu a făcut câteva afirmații controversate cu privire la oamenii care au terminat o facultate. Invitată în podcastul lui Damian Drăghici, vedeta a spus că ea, deși nu are studii superioare, se descurcă foarte bine în viață, spre deosebire de multe alte persoane cu studii superioare pe care le cunoaște și care au ajuns vânzătoare sau au o situație materială precară.

„Am venit în București pentru a-mi urma visul. Nu am terminat facultatea, am făcut doi ani și jumătate la ASE, în Petroșani, după care am abandonat, după care am început alte cursuri la o școală de televiziune. Și acolo m-am pierdut pe drum. Și mi-am dat seama că adevărata școală care m-a ajutat pe mine să reușesc este școala vieții. Eu am prietene și cunoștințe cu două-trei facultăți și sunt vânzătoare și se plimbă cu metroul. Eu nu am reușit să termin facultatea, dar am tot ce-mi trebuie. Nu pot să spun că am sau n-am regrete că n-am terminat facultatea. Cred că mi-aș fi dorit foarte tare să devin medic dacă aveam capacitatea și resursele financiare la momentul potrivit, cu siguranță terminam Facultatea de Medicină și aș fi fost unul dintre cei mai buni medici esteticieni”, a spus Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu și secretul ei pentru o siluetă ideală

Bianca Drăgușanu se laudă cu o siluetă superbă și a mărturisit în urmă cu câteva săptămâni că secretul ei nu constă în restricții alimentare, ci în evitarea câtorva alimente nocive pentru organism.

„Am trecut și prin diete, am trecut și prin faza când mâncam o cireașă sau o roșie pe zi, acum dacă nu mănânc nu pot să-mi duc sarcinile la bun sfârșit, nu pot să fac sală, nu pot să fac sport. Nu am de unde să-mi iau energia dacă nu mănânc, mi se pare esențial să mănânci cât să trăiești, dar am perioade când plec în vacanțe unde mănânc că îmi place să mănânc”, a dezvăluit Bianca în podcastul lui Damian Drăghici.

Foto – Facebook