De ce nu mai apare Cristina Ciobănașu în seriale, la Antena 1. Reacția actriței când Ruxandra Ion i-a spus că nu are un rol pentru ea / Exclusiv

Cristina Ciobănașu dezvăluie de ce nu a mai apărut în serialul „Lia, soția soțului meu”, difuzat la Antena 1, și spune ce a simțit atunci când producatoarea Ruxandra Ion i-a spus că nu are un rol pentru ea în comedia “Lasă-mă, îmi place! Camera 609”.

Cristina Ciobănașu a fost în ultimii ani o prezență constantă în proiectele produse de Ruxandra Ion pentru Antena 1, actrița fiind îndrăgită de public și reușind, de fiecare dată, să asimileze personajul care i-a revenit. În exclusivitate pentru UNICA.ro, actrița a dezvăluit motivele pentru care nu s-a regăsit în distribuția celor două seriale TV care rulează în prezent pe micul ecran: „Lia, soția soțului meu” și comedia romantică “Lasă-mă, îmi place! Camera 609”, pe care și-a pus amprenta Ruxandra Ion, cunoscută și ca mama ei adoptivă. Aceasta i-a schimbat destinul în 2008, când a remarcat-o la Dansez pentru tine, unde echipa formată din Alex Velea și Cristina Stoicescu participau la concurs pentru a o ajuta să studieze la o școală din București. De atunci, Cristina face parte din familia Ruxandrei Ion.

De ce nu mai apare Cristina Ciobănașu în „Lia, soția soțului meu”

Cristina Ciobănașu avea în plan ca în această toamnă să revină în forță pe plan muzical, după o pauză de 7 ani. Ea a făcut parte din proiectul One, alături de fostul ei iubit, Vlad Gherman.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

În exclusivitate pentru UNICA.ro, prezentatoarea emisiunii “Happy Caffe”, emisiune difuzată la Happy Channel, a dezvăluit de ce a preferat să amâne lansarea piesei, dar și de ce a luat o pauză pe micul ecran în ceea ce privește serialele TV.

Cristina Ciobănașu vrea să revină pe piața muzicală: „Îmi doresc să lansez piesa în care cred cel mai mult”

Cristina, ce surprize pregătești pentru această toamnă?

De data asta nu mai am chiar atât de multe, adică în afară de faptul că prezint în continuare emisiunea Happy Caffe, alături de Vlad Gherman și Andreea Ibacka. M-am reapucat de muzică și am crezut că o să pot lansa în această toamnă o piesă, dar pentru că au intervenit multe alte lucruri și inclusiv vara când toată lumea e în concediu și nu poți să organizezi lucruri, nu cred că o să lansez ceva anul acesta, din păcate, pentru că îmi doresc să lansez piesa în care cred cel mai mult și deocamdată acea piesă e în lucru.

Citește și: De ce a plecat Cristina Ciobănașu în Bali fără iubit: “E un timp prețios pentru familie, pentru relația cu părinții mei”/ Exclusiv

Citește și: Ruxandra Ion l-a vrut pe Florin Piersic în serialul „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”, de la Antena 1. De ce a refuzat actorul propunerea / Exclusiv

Adică nu ai găsit-o?

Am mai multe piese pe care le-am lucrat, dar asta, ultima, pe care am făcut-o cu băieții, mi se pare că e cea care are cuprinse cele mai multe sentimente pe care le-am trăit în ultimii 3 ani și mi se pare că e cea care vorbește cel mai mult despre mine și despre greutățile mele.

Cristina Ciobănașu: “Este despre mine și sentimentele care m-au încercat, suișurile și coborâșurile prin care am trecut”

Este o piesă de dragoste?

Nu este o piesă de dragoste, este o piesă despre mine și sentimentele care m-au încercat, suișurile și coborâșurile prin care am trecut și cum m-am montat și ce a fost în capul meu atunci când am fost căzută.

Te referi la perioada când s-a terminat relația cu Vlad?

Nu neapărat la relația cu Vlad, pur și simplu mutatul de acasă, sfârșit de serial Adela, când eu nu am mai jucat după în serial și ce a însemnat toată perioada asta de schimbare pentru mine, pentru că, totuși, pentru o tânără care se mută de la părinți cu iubitul e o perioadă de încercare să zic așa. O să comunic mai multe despre piesă atunci când o să o și lansez.

Dar mutarea asta când s-a produs ca timp?

Nu știu să zic exact. Cred că acum un an și un pic.

Cristina Ciobănașu: “M-am bucurat că Ruxandra nu a găsit niciun rol care să mi se potrivească”

În ultimele două producții: Lia, soția soțului meu și Lasă-mă, îmi place! Camera 609 ai primit invitația de a te alătura serialelor?

Evident că dorința există, faptul că nu am fost implicată până acum în niciunul dintre proiecte a fost cumva un cumul de factori, în sensul în care m-am bucurat că Ruxandra nu a găsit niciun rol care să mi se potrivească, pentru că eu îmi doream foarte mult să iau o pauză. Și atunci a fost așa. Întâi Ruxandra mi-a zis, în momentul în care pregătea Lia, că nu are niciun rol care să aibă cât de cât alura mea sau care să mi se potrivească și, în momentul în care mi-a spus, eu efectiv m-am luminat și am zis: ce bine!

Citește și: Cum s-a schimbat relația dintre Cristina Ciobănașu și Ruxandra Ion, după ce actrița s-a mutat cu iubitul: “Am păstrat tradiția”/ Exclusiv

Citește și: Andreea Marinescu, despre viața cu un polițist… artist. „După 12 ani de poveste, nu am închis jocul. Asta ne place!” / Exclusiv

“Toate lucrurile astea m-au consumat foarte mult”

Da, pentru că era un ritm atât de alert și viața mea era atât de plină de lucruri noi, inclusiv despărțită de Vlad, începutul relației mele cu Alex, toate s-au întâmplat în timpul proiectelor, emisiunea pe care trebuia să o duc la bun sfârșit. Eu sunt perfecționistă, nu îmi place să fac lucrurile de mântuială și toate lucrurile astea m-au consumat foarte mult. Iar în momentul în care trebuia să tai de undeva ca energie, era serialul, care suferea cel mai mult, pentru că mă gândeam: a, nu mai am timp în noaptea asta să-mi repet textul pentru a doua zi la filmare și îl repetam ba în mașină în drum spre muncă, ba în pauza de masă, ba fix înainte de secvență și mă simțeam atât de aiurea eu cu mine, mi se părea că nu mai respect meseria pe care am început-o, care m-a făcut cunoscută, că nu o mai fac la standardele la care promiteam și îmi promiteam mie că o să le am toată viața.

„Nu mai simțeam bucuria de a juca”

Și nu mai simțeam bucuria de a juca, pentru că totul era un du-te vino și o alergătură continuă și chiar prietenele îmi spuneau: “Dacă nu îți mai face plăcere, oprește-te un pic! Cine îți spune că trebuie să mergi întruna și întruna?” Și atunci am zis: „uau, nu m-am gândit la asta”. Evident că nici eu nu-mi doream să-i spun Ruxandrei, pentru că eu sunt recunoscătoare pentru toate șansele pe care mi le-a dat și pentru toate rolurile pe care mi le-a înmânat să zic așa. Pentru că e clar că asta înseamna că a crezut în mine de-a lungul timpului și că și-a dorit cu fiecare rol să evoluez și să dau și mai multe din mine și din ceea ce pot face, dar, în același timp, nu puteam să nu fiu sinceră cu mine în primul rând și să nu pun stop atunci când simțeam că nu mai pot.

Cristina Ciobănașu: “Timpul nu a intrat în sac, încă mă consider în floarea vârstei și în floarea carierei”

Dar pentru Lasă-mă, îmi place! Camera 609 ai fost în cărți?

Nu am fost în cărți. Este un produs nou, altfel, Ruxandra a făcut casting pentru toate rolurile, iar pentru rolurile în care au fost distribuiți actori mari, deja a scris cu ei în minte. Și mă bucur că a ales o distribuție tânără și nemaivăzută pe micile ecrane să zic așa, pentru că atunci când vii cu un produs foarte fresh din toate punctele de vedere, oamenii de acasă îl îndrăgesc mai mult. Nu pot decât să mă bucur.

Cred că și la Camera 609 a fost valabil faptul că m-am bucurat că nu mi-a adresat nicio întrebare. Oricum, timpul nu a intrat în sac, încă mă consider în floarea vârstei și în floarea carierei și chiar îmi doresc din suflet să am timp și pentru muzică, adică am prins acum gustul creației.

Scrii tu piesele?

Fac parte din procesul de creație, dar nu scriu eu piesele propriu zis. Vin cu feedback, cu povestea, cu sentimentele pe care îmi doresc ca ceilalți colegi cu care lucrez să le transcrie în cântece.

Sursa foto: Instagram