De ce a refuzat Micutzu să apeleze la operație de micșorare a stomacului! Dezvăluiri despre lupta cu kilogramele și banii câștigați / Exclusiv

Micutzu este unul dintre cei mai populari actori de la noi, cunoscut atât în urma filmelor și serialelor în care a jucat, cât și datorită show-urilor de stand-up, pe care își pune amprenta inconfundabilă. Cosmin Nedelcu, după numele lui din buletin, nu a ascuns niciodată lupta cu kilogramele în plus, în urmă cu 3 ani reușind să topească nu mai puțin de 50 kilograme. În exclusivitate pentru UNICA.ro, celebrul actor a dezvăluit de ce nu ia în calcul operația de micșorare a stomacului, când a devenit independent financiar, dar și cum a apărut colaborarea la Teambuilding, film pe care l-a produs și regizat împreună cu Matei Dima și care a devenit filmul cu cele mai mari încasări din istorie.

Cosmin Nedelcu este originar din Focșani, unde a absolvit Liceul de Artă “Gheorghe Tătărescu”, după care a venit în București pentru a-și trăi visul și a deveni actor. Norocul i-a surâs si a fost admis la UNATC.

Micutzu: “Am reușit fără să mă concentrez pe aspectul financiar”

Încă din adolescență, Cosmin și-a dorit să fie independent financiar și a reușit acest lucru în Capitală. “Probabil că de când am ajuns în București, am încercat să o fac de prin liceu, dar nu a fost posibil”, ne-a spus Micutzu.

Actorul și-a propus să fie bun în ceea ce face și a tratat fiecare proiect cu seriozitate. “A fost greu la început, vreo câțiva ani de zile, după aceea am reușit fără să mă concentrez pe aspectul financiar, să fac o treabă bună și după aceea să apară și aspectul financiar”, a declarat, pentru UNICA.ro, Micutzu despre modul cum a început să capete siguranță în meseria pe care și-a ales-o, dar și venituri.

“Am stat la cămin la UNATC și am avut noroc de colegi și prieteni, în momentele nasoale au avut și ei grijă de mine”, ne-a spus el despre perioada de adaptare în București.

Actorul nu vrea să slăbească prin operația de micșorare a stomacului

Cosmin Nedelcu este un actor cu greutate și la propriu, el povestind că, în urmă cu câțiva ani, ajunsese să cântărească aproape 170 kg. Cu ajutorul unei diete, care a presupus să consume carne mai rar și să elimine carbohidrații, a reușit să slăbească 50 kg. Actorul are perioade când intră la dietă și perioade aglomerate când nu are timp să se gândească la acest lucru. Deși intervenția de mișcorare a stomacului este o soluție prin care multe persoane au obținut rezultatele dorite, Cosmin exclude din start această variantă.

“Niciodată, mi se pare că aș lua calea ușoară și nu aș vrea să fac chestia asta, aș vrea să muncesc ca să slăbesc. M-am îngrășat, după aceea am slăbit la loc, adică m-am dus, sunt ok cu mine”, a spus Micutzu pentru UNICA.ro. Teo Trandafir și Raluca Bădulescu se află printre vedetele care au ales să își micșoreze stomacul în urma unei intervenții chirurgicale, iar în prezent își mențin siluetele dobândite. În schimb, Monica Anghel a ales să slăbească prin sport și alimentație sănătoasă și, de ani buni, este admirată pentru modul în care arată.

Ce spune Micutzu despre colaborarea lui cu Matei Dima pentru Teambuiding

Ca toate proiectele în care se implică, și “Teambuilding” s-a bucurat de success și încasări record pentru un film românesc. “Eu și Matei ne știam de ceva timp și chiar voiam să facem un proiect împreună și așa a pornit filmul ăsta încercând noi să facem un proiect împreună. Din ideea inițială s-a transformat într-un Teambuilding și asta am făcut. Este un rol absolut normal, e un personaj ca toate celelalte, pe care sper eu că am reușit să-l interpretez cum trebuie. Eu sunt cel mai mare critic al meu”, a declarat, pentru UNICA.ro, Micutzu.

Actorul și-a îndeplinit visul și face bani din actorie. “Nu prea am hobby-uri, pentru că munca este destul de satisfăcătoare pentru mine. Am canalul de youtube, sunt la stand up la The Fool, facem niște schimbări la Stand-up Barbershop ca lumea să fie din ce în ce mai mulțumită”, ne-a spus actorul despre cele două afaceri ale sale. Actorul câștigă bani și din aparițiile sale în reclame, el investindu-i ulterior în proiecte în care crede.

