David Popovici, dezvăluiri din copilărie. Ce își dorea sportivul să devină când era mic: „Am fost repede descurajat”

David Popovici (20 ani) a povestit, în cadrul unui eveniment, că nu și-a dorit întotdeauna să devină sportiv, în copilărie având visuri total diferite. Înotătorul a dezvăluit că două meserii îi atrăseseră atenția, însă s-a răzgândit rapid.

La ce meserii visa David Popovici în copilărie

David Popovici, Amalia Enache, Alexandru Tomescu, Marius Manole și Mihai Morar, au participat marți seară la evenimentul „Ambasador pentru ACASĂ. Când construim o CASĂ, construim un OM”, al celor de la Hope and Homes for Children, unde au reușit să strângă, în total, 558.000 de euro.

La finalul evenimentului, înotătorul a urcat pe scenă, unde a făcut câteva dezvăluiri amuzante despre copilăria sa.

Sportivul a povestit că inițial și-a dorit să devină călugăr Shaolin, însă a renunțat rapid la acest gând, când a realizat că nu îi place să consume orez.

„Când m-am apropiat de șase, șapte ani i-am cerut lui Moș Crăciun, cel care nu m-a dezamăgit niciodată, niște bețe de călugăr Shaolin. Ulterior am aflat că nu i-a luat mult moșului să ofere ceste unelte: a luat o mătură, a scris ceva în chineză sau japoneză și aia a fost. A fost cadoul care mi-a plăcut mult și cel care mi-a rămas întipărit în minte, mai mult ca oricare jucărie primită vreodată. Am fost repede descurajat când am aflat că mie nu îmi plăcea deloc orezul, nu mâncam deloc pilaf. Mi-a trecut destul de repede… Mai ales că trebuia să mă tund, iar eu aveam părul mare”, a povestit amuzat campionul olimpic, citat de Libertatea.

David Popovici voia să devină gunoier

După ce a renunțat la visul său de a deveni călugăr Shaolin, David Popovici și-a îndreptat atenția spre o altă meserie: cea de gunoier. Și asta, spune el, pentru că i se părea ceva extraordinar să stai urcat pe mașina care colectează gunoiul.

„Înainte să fiu înotător și magician, recunosc că mi-am dorit să fiu omul din mașina aia care colectează gunoiul. Mi se părea extraordinar să faci treaba asta, să fiu nenea ăla care stă în picioare pe mașina de gunoi”, a dezvăluit el.

Deși este campion mondial, David Popovici mărturisește că încă se simte copil și speră să rămână așa mult timp de acum încolo.

„Mă consider încă un copil, nu vreau să încetez niciodată din a mă juca și a-mi păstra sufletul de copil. Am avut o copilărie foarte frumoasă, multă vreme am petrecut-o în apă sau cu pregătirea fizică, dar am avut și o copilărie normală. Am fost un copil care a fost lăsat să fie copil, iar asta este foarte important. Am niște părinți buni care mi-au oferit această șansă”, a spus el.

