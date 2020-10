De 14 ani, Daniela (51 de ani) își împarte viața cu George Tal, cel care a cerut-o de soție de două ori. Perechea are împreună o fiică, Maria, însă artista a pierdut trei sarcini înainte de a deveni mamă.

Invitată în platoul emisiunii Vorbește Lumea, artista și-a detaliat experiențele. Daniela s-a decis să devină mamă pe la în jur de 35-36 de ani, când și-a cunoscut partenerul de viață.

Daniela Gyorfi a pierdut trei sarcini înainte de a deveni mamă

„Am rămas însărcinată. (…) Am mers la medic, mi s-a zis că sunt însărcinată, totul bine și frumos. Viața noastră a fost foarte agitată, cu multe spectacole, nopți nedormite; nu cred că din cauza asta am pierdut sarcina; dar cam așa a fost atunci.

Țin minte că am avut un spectacol, iar apoi peste noapte am avut niște frisoane. Mă duceam apoi la spital să aflu ce sex are copilul. Erau 3 luni jumate spre patru luni de sarcină. (…)

Făceam ecografia și văd că vine un doctor, vin doi, vin trei. Apoi m-au întrebat în câte luni sunt și când am făcut ultima ecografie. (…)

Apoi doctorul mi-a spus: «Daniela, vezi că ți s-a oprit din evoluție sarcina. Se mai întâmplă, stai liniștită». (…) Asta a fost prima sarcină. Nu m-a pus pe gânduri. Eu am făcut sport toată viața. Nu beau, nu fumez, nu mă droghez”, a povestit Daniela.

Toate sarcinile artistei s-au oprit din evoluție pe la 3 luni și jumătate

„La a doua sarcină, mă duc la doctor, toate bune și frumoase. Ce se întâmplă? Eu aveam niște frisoane. Nu știu de ce. Iar m-am dus, iar mi s-a oprit din evoluție.”

Atunci, medicul i-a spus Danielei că de vină ar fi efortul și oboseala. „Acum, dacă vrei să păstrezi copilul, la prima sarcină pe care o ai după asta, trebuie să fii foarte conștiincioasă. Lasă mai ușor spectacolele, nu mai dansa, nu mai face sport.”

Toate sarcinile solistei se opreau pe la 3 luni și jumătate. „Foarte nasol. (…) Apoi am rămas a treia oară gravidă. Până la a treia sarcină pierdută, eu luam așa totul ușor.

Mi-am făcut analize, teste. Puteam să rămân însărcinată. George avea copii, deci puteam să facem un copil. Suntem compatibili și așa mai departe.

Deci am rămas a treia oară gravidă, iar la ultima ecografia mi s-a spus că fătul este oprit din evoluție. La a treia sarcină am crezut că mor. Am avut o hemoragie foarte puternică. M-au dus pe brațe, pe targă.

După ce s-a terminat episodul ăsta am avut o depresie. Nu mi-am dat seama atunci, dar plângeam din orice”, a mai dezvăluit solista.

A luat ultima sarcină foarte în serios

La a patra sarcină, cea cu fiica ei, medicul i-a spus să nu se bucure, ci să revină săptămânal la control. „Mi s-a spus că era ultima sarcină fără ajutor.”

„Am luat foarte în serios această sarcină. (…) Nu m-am bucurat până în ultima clipă. Eu trebuia să nasc în martie și am născut în februarie, pe 16.”

„Am plâns foarte mult, dar când trebuie să vină în viața noastră, vine”, a încheiat artista.

