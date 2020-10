Selly, luat peste picior de profesori după ce a anunțat că va vorbi cu ministrul Educației

Intenția vloggerului Selly de a intra într-un live cu ministrul Educației, Monica Anisie, a stârnit un val de comentarii negative pe rețelele de socializare din partea profesorilor.

După ce un cadru didactic a postat pe Grupul Profesorilor din România de pe Facebook că Selly va fi faţă în faţă cu ministrul Educaţiei, Monica Anisie, comentariile negative la adresa tânărului vlogger au început să curgă.

Selly a anunțat printr-un mesaj că îi va solicita ministrului Educației o serie de schimbări cu privire la sistemul de învățământ din România.

„Îi voi cere doamnei ministru să pună bazele unei schimbări reale în educaţie, pentru că ştim că de 30 de ani s-au schimbat doar miniştrii şi companiile care fac manualele. La ultimele teste PISA, România a obţinut cele mai slabe scoruri ale sale din ultimii 9 ani, aşa că e clar că lucrurile merg în jos. Avem 44% analfabeţi funcţionali, iar dacă nu schimbăm acum direcţia greşită în care ne aflăm o să fie foarte grav, pentru că dintr-o educaţie precară pleacă toate problemele acestei ţări. Absolut totul pleacă din educaţie, iar noi trebuie să arătăm mai mult ca oricând că nu mai suntem dispuşi să tolerăm acest sistem învechit care e orientat spre trecut şi nu spre viitor”, a spus Selly într-un mesaj postat pe canalul său de Youtube.

Informaţia a fost preluată de un profesor din Mediaş şi postată pe Grupul Profesorilor din România, iar dascăli din toate colţurile ţării au început imediat să comenteze.

„Un puștiulică cu ifose şi cu tupeu. Partea nasoală este că i se dă apă la moară”, „Ce a mai ajuns educaţia în ţara asta! Fiecare îşi dă cu părerea şi devine, in anumite medii, formator de opinie.”, „Băi copile nu crezi că ai prea mult tupeu? De când la şcoală evaluează elevul profesorii şi nu invers???”, „Cine il validează ca formator de opinii, ca deschizător de drumuri ? Ca analist social ? Presa ? Internetul ? Ca doar nu are vreo diploma universitara sau, statut de academician …”, a fost mesajul lui Laurenţiu Iorga, proaspăt absolvent al Facultăţii Dunărea de Jos din Galaţi. „Baiatul are vise. E liber să viseze. După absolvirea unei facultăţi şi după ce trece un examen de titularizare, altfel va vedea lucrurile. Mai cu seamă după un an la catedră” – sunt doar câteva dintre părerile profesorilor cu privire la anunțul lui Selly.

