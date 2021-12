Cum arată azi Daniel Stern, actorul care l-a jucat pe Marv, hoțul din „Singur Acasă”

Daniel Stern este actorul care l-a adus la viață pe Marv, hoțul din „Singur Acasă”, unul dintre filmele preferate de Crăciun în România.

Daniel Stern nu este numai actor, ci și scenarist. Rolul jucat în filmele „Singur Acasă 1” și „Singur Acasă 2” i-a adus faima. El și actorul Joe Pesci au format cuplul celebru de hoți din aceste filme, hoți care l-au speriat pe micul Kevin McCallister (jucat de Macaulay Culkin) când el a aflat că a rămas accidental singur acasă de sărbători.

În weekendul lansării, filmul „Singur Acasă” a făcut peste 17 milioane de dolari, în peste 1200 de cinematografe. A rămas pe primul loc pentru 12 săptămâni, iar până în iunie 1991 a rămas în top 10 cele mai vizionate filme. A câștigat chiar un loc în Cartea Recordurilor, drept filmul de comedie cu cele mai mari încasări din anul 1990.

Cum arată astăzi actorul hoțului Marv, din „Singur Acasă”

În anii ’80 și ’90, Daniel Stern a avut roluri și în alte filme de la Hollywood, după cum subliniază Antena 1. Printre aceste filme s-au numărat „City Slickers” (1991), „City Slickers II: The Legend of Curly’s Gold” (1994), „Breaking Away” (1979), „Stardust Memories” (1980), „Diner” (1982), „Blue Thunder” (1983), „Hannah and Her Sisters” (1986), „The Milagro Beanfield War” (1988), „Coupe de Ville” (1990) și „Very Bad Things” (1998).

Pasiunea pentru lumea actoriei a existat dintotdeauna însă. El a crescut în Washington D.C., iar încă din copilărie a jucat în piese de teatru de la școală. În ultimul an de liceu, s-a lăsat de studii și a ales să se angajeze ca inginer de lumini la un festival de teatru.

Ulterior, a început cursurile de actorie la New York, debutând ca actor în producții pe Broadway. În anul 1979, el a debutat în filmul „Breaking Away”, în rolul lui Cyril. În anul 1993, el a debutat ca regizor, cu filmul „Rookie of the Year”. El a reușit apoi să scrie, să regizeze și să joace în serialul „Danny”. Cel mai recent film în care a jucat el a fost „Game Over, Man!”, în anul 2018.

Foto – Instagram