Revine Gina Pistol ca prezentatoare Asia Express în sezonul 5? ”Simpatica” a vorbit prima dată despre întoarcere

Gina Pistol a fost înlocuită, pe perioada sarcinii, de Irina Fodor în rolul de prezentatoare „Asia Express”. Se va întoarce frumoasa vedetă să prezinte?

Primele ediții ale emisiunii „Asia Express”, Gina Pistol a fost prezentatoarea îndrăgitului show de televiziune, publicul îndrăgind-o foarte mult. Pe perioada sarcinii, ea a fost înlocuită de charismatica Irina Fodor. Revenirea Ginei Pistol a fost îndelung discutată până acum, mai ales de când a născut.

Gina Pistol a vorbit despre sentimentele intense pe care le trăiește de când a devenit mamă în cadrul podcastului lui Speak. Ea a povestit că doar zâmbetul fetiței ei atunci când o vede este suficient pentru a o topi. Glumind, Speak a spus că în situația emoțională de acum, vedeta ar muri la Asia Express timp de două luni, departe de fetița ei.

„La ultimul proiect Asia, nu aveam chestia asta cu dorul”, a recunoscut Gina Pistol. „Mie îmi place să fiu acum, aici. Dar în sezonul trei mă luase un dor de casă… mă luase un dor de casă, de Andrei, de ai mei, de pisoi, de patul meu, de baia mea, de mirosul casei. Atunci am știut ce înseamnă dor”.

Gina Pistol nu își poate imagina să stea departe de copilul ei timp de două luni acum, după cum chiar ea a recunoscut: „Vorbeam cu Andrei: «Eu, ca femeie, că am muncit toată viața și am fost activă, am nevoie de asta. Eu am nevoie de asta. Dar o să mor pe acolo de dorul vostru». Tu îți dai seama să lipsesc două luni din viața copilului?”.

Vedeta nu știe dacă se va întoarce ca prezentatoare „Asia Express”, însă nici nu a negat posibilitatea revenirii. A spus că pentru ea, este foarte importantă și partea de carieră. „Să vedem, până la următorul sezon fii-mea va avea un an”, a zis Gina Pistol. „Să vedem, nu știu. Că nici nu pot s-o iau cu mine, că ai văzut și tu pe unde mergem, n-ai cum, chinui copilul. Ar putea sta cu colegii mei, […] dar nu mi-o lasă Andrei, ești nebun? N-aș putea să-i fac eu asta, că e greu să cari un copil acolo. Dar eu am nevoie de asta, se duce o luptă în mine”.

