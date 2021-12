Ileana Stana-Ionescu, apariție televizată emoționantă. Marea actriță este de nerecunoscut la 85 de ani

În urmă cu câteva zile, pe 30 noiembrie, actrița Ileana Stana-Ionescu (85 de ani) și soțul ei, Andrei Ionescu (94 de ani), au avut o apariție emoționantă și memorabilă în emisiunea lui Cristi Brancu “Exclusiv VIP”, de a Prima TV. Cei doi au fost vizitați de echpa emisiunii lui Brancu și au vorbit despre ce se mai întâmplă în viețile lor.

„V-am așteptat fără să mă gândesc la un amănunt care era esențial. Să-i cumpăr soțului meu un cadou, cadou pe care nu i l-am cumpărat pentru că nu am avut timp… Și eu sunt profund nemulțumită pentru că eu voiam să îi ofer ceva, să îi fac o bucurie. Și toată dragostea pe care i-o port să fie înveșmântată într-un cadou frumos. Ei bine, nu-l are, mă are doar pe mine și trebuie să fie mulțumit cu asta. Nu m-am gândit la ceva anume, vedeam în magazine, dar dacă nu am putut”, a spus marea actriță în direct.