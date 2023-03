Dan Cruceru, participant la Chefi la Cuțite: „Ești pus în fața situației de a alege”. Cine a câștigat prima amuletă / Video

Emisiunea „Chefi la cuțite” a început în forță, cu concurenți care i-au impresionat pe cei trei jurați, cu un joc de amuletă cum nu s-a mai văzut și cu un participant surpriză.

Dan Cruceru, cunoscut în mediul online ca Taticool, le-a făcut o surpriză lui Chef Florin Dumitrescu, chef Sorin Bontea și chef Cătălin Scărlătescu și le-a pregătit acestora un preparat simplu, sperând că îi va induce în eroare și îi va face să creadă că a fost gătit de o bunicuță.

Dan Cruceru, participant la Chefi la Cuțite

Dan Cruceru a venit însoțit la Chefi la cuțite de fiica sa, Sofia, pregătit să îi dea pe spate pe cei trei chefi. Astfel, le-a pregătit juraților Piept de pui umplut cu ciuperci, ratatouille și piure.

„Preparatul meu va fi identitatea unei bunicuțe, simpatică bunicuța. M-aș bucura să fac o impresie bună, să iau un cuțit cu care să mă laud acasă. Chefi, fiți buni, fiți milostivi, fiți așa cum vă știu eu”, a spus influencerul înainte de a trimite farfuria pe bandă.

După ce au degustat și nu s-au arătat impresionați de farfuria aflată în fața lor, a venit momentul ca chefii să afle cine le-a gătit. Și mare le-a fost mirarea când în platou a intrat Dan Cruceru.

„Cu Florin am o istorie veche, cu voi mă bucur să mă văd”, a spus influencerul.

Iar Cruceru a primit din partea juraților două cuțite, unul de la Florin Dumitrescu și unul de la Sorin Bontea.

„Acuma ești pus în fața situației de-a alege: fie rămâi Dan Cruceru invitatul și prietenul nostru, fie ai opțiunea să ajungi concurent”, i-a spus chef Dumitrescu.

Iar Dan Cruceru a răspuns fără să ezite: „Îmi plac provocările, așa că, din punctul meu de vedere, răspunsul este foarte simplu. Aleg cutițele. Hai să fie show, hai să fie gătit, hai să fie Chefi la cuțite”.

Dan Cruceru, mesaje în online după participarea la Chefi la cuțite

Înainte și apariția la show-ul culinar difuzat de Antena 1, Dan Cruceru a transmis câteva mesaje în mediul online.

„A fost cu flăcări, cu emoții, cu transpirații! Așa provocare n-am mai avut de mult: să îmi expun talentele culinare în fața chefilor!!! Și încă ce chefi! Mamă, mamă, cum a fost!!! Adică le mai gătesc copiilor, dar nici chiar așa să mă laud la tv cu asta. Și, totuși, am îndrăznit”, a scris influencerul pe Instagram, înainte ca momentul său să fie difuzat.

După ce a primit cele două cuțite, acesta a postat un nou mesaj pe Instagram, în care și-a împărtășit succesul cu urmăritorii săi.

„Sunt un norocos, recunosc sincer! Am o familie minunată, o carieră inedită și de succes și am plecat cu două cuțite de la @chefilacutite . Cine se mai poate lăuda cu asta? Câte unul pentru fiecare dintre copii. Bine… dorința asta mă costă mult efort în continuare pentru că am ales să fiu concurent. Și să vezi bătălie ce vine!”, a mai spus Dan Cruceru, pregătit să dea tot ce poate la următoarele probe.

Cine a câștigat prima amuletă a sezonului

Primul joc de amuletă a venit cu noutăți pentru cei trei chefi. Nu doar că au avut un competitor surpriză, chef Ștefan Popescu, dar au descoperit ingredientele pe care trebuiau să le folosească, pe parcursul probei.

Iar degustătorul și cel care a decis cine ia prima amuletă a acestui sezon a fost Speak.

„Ce e bun din farfuria asta e parmezanul. Ăsta e morcov? L-a făcut snacks…sau chips”, a spus Speak desapre farfuria lui chef Sorin Bontea.

„Arată foarte bine. Recunosc că nu sunt un fan al cărnii de miel. Nu prea mănânc miel. Are și mentă. Acolo nu prea am simțit (n.r. în farfuria lui Sorin Bontea). E bun”, a zis artistul despre preparatul lui chef Ștefan Popescu.

Pe placul lui Speak nu a fost nici farfuria lui Florin Dumitrescu: „Asta arată scârbos. Asta arată mai puțin plăcut. A treia farfurie, vă rog să mă iertați cei de acasă, care gătiți, arata rău, din punctul meu de vedere. Eu când văd multă…ceva cleios pe acolo nu-mi place. Cam sărat puțin”.

Astfel, marele câștigător al serii a fost chef Cătălin Scărlătescu.

