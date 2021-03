Cutremurul din 1977: Povestea impresionantă a unui supraviețuitor, făcută publică de Dan Negru

La 44 de ani de la cumplita tragedie, Dan Negru le-a amintit fanilor săi de pe rețelele de socializare despre povestea emoționantă a actorului de comedie Nae Alexandru.

„Nu mai căutați miracole ! Ele există! V-am spus de Nae? Cel din fotografie… El e miracolul cutremurului din 4 martie! Avea 4 luni în 1977 când blocul în care locuia s-a prăbușit omorându-i familia ! Salvatorii l-au găsit după 7 zile in brațele bunicii, moartă, care l-a protejat cu propriul corp și cu propria-i viață. Nae e miracolul” – a scris prezentatorul TV în dreptul fotografiei cu el și Nae Alexandru.

Nae Alexandru, în prezent actor al Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, avea doar șase săptămâni în momentul producerii cutremurului. Acesta locuia într-unul din blocurile din centrul Capitalei care s-au prăbușit în urma seismului. A fost prins sub dărâmături, împreună cu familia sa, însă a fost găsit în viață de salvatori, câteva zile mai târziu.

„Ce-aș putea să spun?! N-aș vrea și nici n-aș putea să vorbesc despre drama pe care am trăit-o acum 43 de ani. Lumea cred că mă cunoaște și știe prin ce am trecut… Cine vrea să afle poate să scormonească în trecut. Ce-aș putea să vorbesc acum când eu am mi-am pierdut mama de doar 25 de ani în timpul cutremurului din 77?! Eram mic, dar când am realizat, mult mai târziu ce s-a întîmplat, am înțeles că am trăit o dramă…”, a spus Nae Alexandru în urmă cu un an pentru Libertatea.

La câțiva metri distanță de bebelușul de 4 luni, Nae Alexandru, salvatorii au găsit-o și pe cântăreaţa de muzică uşoară Doina Badea, care avea atunci 37 de ani. Aceasta s-ar fi aflat în lift și a murit alături de soțul ei și cei doi copii. În blocul vecin și-a pierdut viața și actorul Toma Caragiu.

Printre cei care nu au supraviețuit cutremurului din 1977 s-au numărat și Alexandru Ivasiuc (prozator), A.E.Baconsky (poet, prozator), Alexandru Bocăneț (regizor TV), Veronica Porumbacu (poetă, prozatoare), Daniela Caurea (poetă), Mihail Petroveanu (critic, istoric literar), Eliza Petrăchescu (actriță), Mihai Gafița (critic, istoric literar român).