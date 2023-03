Cum și-a întâlnit Daniel Radcliffe iubita care îl face tată. Actorul din „Harry Potter”, de nerecunoscut pe stradă

Daniel Radcliffe și iubita lui, Erin Darke, așteaptă primul copil, a confirmat un reprezentant al starului din producția „Harry Potter”.

„Daniel este atât de încântat că va fi tată. Relația lui cu Erin este cu adevărat specială și toată lumea crede că vor fi părinți minunați”, a declarat o sursă pentru The Sun după fericita veste.

Anunțul vine la scurt timp după ce Radcliffe, în vârstă de 33 de ani, a bifat o apariție rară la New York, alături de iubita lui de peste un deceniu. Darke, în vârstă de 38 de ani, s-a afișat într-un hanorac negru cu fermoar, care îi evidenția burtica.

Daniel Radcliffe și iubita lui, Erin Darke, apariție inedită la New York

Actrița din „Marvelous Mrs. Maisel” și-a completat look-ul cu un palton alb cu negru și botine portocalii.

Cei doi au început să se întâlnească în 2012 și și-au făcut apariția pe covorul roșu în urmă cu un an. Înainte de asta, timp de opt ani, nu au apărut în lumina reflectoarelor. Radcliffe a povestit anterior cum a început relația lor pe platoul de filmare al filmului „Kill Your Darlings” din 2013 – în care au o scenă de sex.

„Va fi o poveste pe cinste pe care să o spunem copiilor noștri într-o zi, personajele noastre se întâlnesc și flirtează unul cu celălalt, așa că există acest fel de înregistrare dulce a modului în care ne-am întâlnit pentru prima dată“, spune el.

Daniel Radcliffe și Erin au căzut pradă atracției pe platoul de filmare

Actorul a recunoscut, de asemenea, că nu era vorba de nicio actorie în timp ce filma scena. „Nu din partea mea, oricum”, a spus el pentru Playboy în octombrie 2015.

„Există un moment în care ea mă face să râd, iar personajul meu nu trebuia să facă asta. Era incredibil de amuzantă și inteligentă”.

Actorul se împarte între Anglia și America

Radcliffe, care a mai jucat în pelicule precum „The Woman in Black” (2012) şi comedia din 2016 „Swiss Army Man”, îşi împarte timpul între Marea Britanie şi Statele Unite, unde locuieşte cu Erin Darke.

Erin a jucat în Still Alice, The Marvelous Mrs. Maisel și Good Girls Revolt. Cei doi au mai împărțit ecranul împreună în 2021, într-un episod din The Miracle Workers, și nu e exclus să lucreze din nou împreună. „Sper că vom ajunge să facem mai multe în viitor”, spune el.

