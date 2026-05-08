Cum s-au cunoscut Rareș Cojoc și Andreea Matei, partenera lui de dans, și ce diferență de vârstă este între ei: „Ne completăm”

După un divorț dificil, Rareș Cojoc, campion la dans sportiv, a vorbit despre relația dintre el și partenera de dans, Andreea Matei, cu care s-a speculat că ar avea o relație. Rareș a dezvăluit cum s-au cunoscut, ce diferență de vârstă este între ei și cum se înțeleg.

Rareș Cojoc parcurge o etapă de transformare majoră atât pe plan personal, cât și profesional. După divorțul de Andreea Popescu, mama celor trei copii ai săi, dansatorul a reușit să atingă culmi impresionante, câștigând titluri de mare prestigiu alături de noua sa parteneră de dans, Andreea Matei.

Într-un interviu acordat pentru Cancan, Rareș a dezvăluit detalii despre relația profesională dintre el și Andreea și despre compatibilitatea unică ce i-a transformat într-unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea dansului sportiv.

Cum s-au cunoscut

După o perioadă dificilă marcată de problemele din căsnicia cu Andreea Popescu și de o pauză profesională, Rareș Cojoc nu era sigur că va mai urca pe ringul de dans. Însă întâlnirea cu Andreea Matei, o dansatoare talentată pe care o cunoscuse când era adolescentă, avea să schimbe totul.

„Eu cu Andreea ne-am întâlnit în sala de dans și la început am vrut doar să dansăm împreună. Eu aveam o perioadă în care renunțasem la cariera mea și ne-am dat seama că ne potrivim foarte bine”, a mărturisit Rareș, pentru Cancan.

„Ne completăm”

Chemarea pentru dans a fost prea puternică pentru a fi ignorată, iar colaborarea lor s-a dovedit a fi o decizie inspirată. Cei doi au descoperit o compatibilitate deosebită, un factor esențial în dansul sportiv, unde sincronizarea și conexiunea dintre parteneri sunt fundamentale.

„Ne completăm, eu mereu o întreb ce simte, ea mă întreabă ce simt, pentru că sunt două corpuri care trebuie să danseze în perfectă armonie, împreună. Ne bazăm pe ce simte celălalt partener”, a adăugat Rareș.

De la profesor și elevă, la parteneri de succes

Povestea lor începe cu mai bine de un deceniu în urmă, când Andreea Matei era o adolescentă pasionată de dans, iar Rareș Cojoc tocmai începuse să predea la un club de dans din București. Diferența de vârstă de șapte ani dintre ei și faptul că Rareș i-a fost antrenor au alimentat speculațiile despre relația lor, însă sportivii au subliniat că legătura lor este strict profesională.

„Ea și din punct de vedere fizic e asemănătoare cu fosta mea parteneră din Polonia. Sunt foarte multe avantaje datorită faptului că locuiește în România”, a explicat Rareș, evidențiind că succesul lor pe ring se bazează pe o comunicare deschisă și pe o încredere reciprocă solidă. Această colaborare i-a propulsat rapid în topul dansatorilor sportivi din România, devenind un exemplu de echipă perfect sincronizată.

Pe lângă ascensiunea profesională, Rareș Cojoc a trecut printr-o transformare profundă și în plan personal. Divorțul de Andreea Popescu l-a afectat emoțional, dar a găsit resursele necesare pentru a merge mai departe. Potrivit Cancan, după divorț, Rareș Cojoc a apelat la terapie pentru a-și regăsi echilibrul și pentru a depăși momentele dificile.

Foto: Instagram/@link_dance.sport.event

