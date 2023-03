Cum își crește Andreea Marin fiica și de ce nu îi dă mână liberă: „Regulile nu sunt făcute degeaba” / Exclusiv

S-au avut întotdeauna una pe alta, s-au sfătuit, s-au încurajat. Andreea Marin a fost un exemplu pentru fiica sa, iar relația dintre ele s-a dezvoltat frumos în timp. La doar 15 ani, Violeta se implică în proiecte caritabile și are cu totul alte preocupări față de adolescenții din zilele noastre.

A înțeles întotdeauna mersul lucrurilor și care îi sunt limitele, așa că vedeta și-a lăsat fiica să își deschidă aripile, dar i-a urmărit fiecare pas.

Ce relație are Andreea Marin cu fiica sa

A urmărit-o în tăcere, iar astăzi e mândră de evoluția ei. „Recunoștința nu mi s-a părut o lecție grea pentru ea. A fost nevoie să îi comunic, să îi dau exemplu. E un copil și atunci această sensibilitate a făcut-o să înțeleagă ușor ideea de recunoștință. Ideea de limită poate că a fost mai dificilă pentru ea, ca pentru oricare alt adolescent, dar a înțeles-o și pe aceasta.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

A înțeles ce înseamnă când încalci o limită care, de fapt, le face rău altora și, în final, îți face rău și ție. Regulile nu sunt făcute degeaba, au un sens, și nu sunt făcute în ideea de a te ține constrâns. Au sensul de a ne ține într-o balanță corectă pe toți”, spune Andreea Marin la Fresh by Unica.

Citeşte și: Andreea Marin și-a găsit echilibrul: „În viață poți renunța la orice” / Exclusiv

Violeta se pregătește pentru Drept

Violeta își dorește să studieze Dreptul în străinătate și se pregătește temeinic pentru asta. Tot pentru admiterea la facultate a început să facă voluntariat. Apoi a început să îi placă, și-a dat seama ce bine poți să te simți atunci când îi ajuți pe ceilalți.

„Da, se implică. Acum face voluntariat pe mai multe direcții. Sunt chiar foarte mândră de ea. Este și la momentul în care se pregătește pentru facultate, mai are doi ani. Își dorește să urmeze Dreptul, dar are dreptul să se mai răzgândească până atunci. Eu i-am și spus, la vârsta aceasta multe pot să pară într-un fel azi și anul viitor să descoperi că ai o afinitate către altceva. Acum își dorește Dreptul și se pregătește pentru asta.

E nevoie pentru facultățile către care îi zboară gândul, și care se află departe de țară, această dovadă a voluntariatului și implicarea în societate, să arăți că îți pasă, pe termen lung, nu doar punctual, ca să bifezi niște lucruri. E foarte important acest voluntariat. Și îl face cu dragă inimă. Văd că face mai mult decât i s-ar cere, decât ar fi necesar, iar asta mă bucură”, adaugă Andreea Marin la FRESH By UNICA.

Andreea Marin și Violete, frumoasa ei fiică

Citeşte și: Andreea Marin dezvăluie cum a aflat că suferă de boala secolului, la FRESH by UNICA: „Nu e nicio rușine să mergi la un psiholog, la un psihiatru” / Exclusiv

Fiica Andreei Marin, proiect pentru tinerii ucrainieni

Fiica vedetei a avut și un proiect dedicat tinerilor ucraineni. Felul în care s-a luptat pentru asta a impresionat-o pe Andreea Marin.

„Ieri, de exemplu, mi-a povestit că are un proiect. „Mami, te rog mult, să nu mă deranjezi între ora și ora. Sunt cu colegii mei și împreună facem un proiect pentru tinerii ucraineni care s-au refugiat în Canada, îi învățăm limba engleză”. Mi s-a părut foarte frumos acest proiect, această idee. Am încurajat-o.

Inițial, eu ca mamă, am fost tentată să îi spun să nu își lase lecțiile deoparte, că timpul e și așa limitat. Dar m-am gândit cât e de frumos că vrea să facă asta, fără să fie împinsă de la spate de nimeni, fără să fie obligată”, mai spune vedeta.

Andreea Marin crede că exemplele pe care adolescenții le au la îndemână le creionează, într-un fel, drumul. „Dacă tu la tine acasă vezi niște lucruri bune făcute de ceilați, că-s frați, bunici, cu siguranță că ceva rămâne. E un exemplu de bună practică pe care nu ai cum să nu îl înțelegi. Nu are cum să nu te sensibilizeze. Poate nu faci imediat ceva, poate îți rămâne în suflet și faci peste timp, dar e un exemplu de viață”, mai spune ea.

Andreea Marin: „Cumva, aripile lor se deschid către zbor mult mai ușor decât s-a întâmplat la unii dintre noi”

Vedeta are convingerea că tinerii de astăzi trăiesc într-o lume nouă, iar accesul la informație le modelează personalitatea. Au ce noi nu am avut. În acest labirint, Violeta are toate datele pentru a reuși.

„E un copil cu o minte deschisă. Copiii din ziua de astăzi cumva percep altfel și școala și ceea ce învață acolo. Ea învață alături de copii din alte țări. Ei nu mai văd granițele. Nu îi interesează culoare pielii, că au ochii oblici etc. Ei sunt toți o lume care comunică. Asta îmi place foarte mult. În fond, de multe ori în lume, această discriminare, teama că nu e ca tine, lucrurile astea duc la durere și neîmpliniri. Startul a fost bun, la început a văzut altfel lumea, eu nu am avut această șansă în copilăria mea. Dacă mintea e mai deschisă, orizontul e altfel. Cumva, aripile lor se deschid către zbor mult mai ușor decât s-a întâmplat la unii dintre noi”, mai spune Andreea Marin.

CONȚINUT VIDEO UNICA

Nu rata FRESH by UNICA, miercuri, de la ora 20:00

Nu rata FRESH by UNICA în fiecare miercuri, de la ora 20:00! Pe canalul Unica de YouTube poți vedea toate edițiile emisiunii. Ce declarații surprinzătoare a făcut Tania Popa, dar și poveștile lui Marcel Pavel, precum și ale Andreei Ibacka sunt online.

Daniela Gyorfi, Alexandra Velniciuc, Cove, Andreea Bălan și Iana Novac s-au destăinuit la Unica. Urmează și alți invitați surpriză! Te așteptăm în comunitatea noastră și te invităm să ne urmărești și pe pagina de Facebook, dar și pe Instagram!

Foto: Facebook