Andreea Marin dezvăluie cum a aflat că suferă de boala secolului, la FRESH by UNICA: „Nu e nicio rușine să mergi la un psiholog, la un psihiatru”

Andreea Marin este invitată la FRESH by UNICA, astăzi, de la ora 20:00, emisiune în cadrul căreia s-a destăinuit și a vorbit deschis despre momentul în care a aflat că suferă de boala secolului. De ce a fost în pragul sinuciderii, cum și-a găsit echilibrul, ce spune despre cei doi copii adoptați la distanță, despre viața de familie și proiectele de viitor, aflați în exclusivitate la FRESH by UNICA.

Andreea Marin este o apariție elegantă și rafinată, cu care suntem obișnuiți de 30 de ani. Cu o carieră lungă și de succes în televiziune, vedeta este implicată în multe activități sociale și caritabile.

Andreea Marin dezvăluie simptomele depresiei, în cazul ei

Prezentatoarea mega-producției „Surprize, surprize” își trăiește viața în lumina reflectoarelor de ani buni. Venită dintr-o familie modestă, crescută doar de tatăl ei după tragica moarte a mamei sale, Andreea Marin a renăscut ca pasărea Phoenix de fiecare dată când a fost nevoie.

Parcursul său nu a fost lin. La vârsta de nouă ani, pe când era o copilă, cea care i-a dat viață s-a stins în brațele ei. Acest episod tragic a marcat-o profund pe Andreea Marin și i-a schimbat definit cursul vieții.

„Ai insomnii care te dărâmă. Nu mai poți să fii mamă bună, nu mai poți să fii soție bună, nu mai poți să fii colegă bună”

Cu o copilărie plină de lacrimi și de întrebări fără răspunsuri, fetița rămasă fără mamă a ajuns om mare, care și-a făcut o misiune din a ajuta pe cei aflați în nevoie. Durerea și-a transformat-o în alinare pentru cei aflați în suferință.

Andreea Marin a vorbit deschis, la FRESH by UNICA, despre perioada groaznică în care a suferit de o depresie cruntă care a dus-o în pragul sinuciderii. Nici iubirea, nici familia nu au ajutat-o să se vindece de boala secolului.

„Depresia este o boală! În primul rând, e o boală și nu o vină. Și cel care află că are depresie trebuie să înțeleagă asta, el nu e vinovat că are depresie. El este pur și simplu atins de o boală care se poate vindeca. Dar a încerca să te vindeci singur, mai cu seamă dacă ai ajuns într-un stadiu al bolii care te duce spre zone prea întunecate, îți duce mintea, sufletul, îți strici relațiile cu ceilalți, pentru că asta se întâmplă… Ai insomnii care devin pe termen lung și care te dărâmă pur și simplu. Nu mai poți să fii mamă bună, nu mai poți să fii soție bună, nu mai poți să fii colegă bună și așa mai departe. Toate lucrurile acestea nu se pot rezolva de unul singur„, a spus Andreea Marin la FRESH by UNICA.

Simptomele și gândurile negre au determinat-o să apeleze la sprijinul unui specialist!

Andreea Marin: „Am ajuns să mă gândesc chiar și la momentul, cel de neacceptat pentru mine altfel, al sinuciderii”

„Nu știu cât de puternic să fii, pentru că mă priviți și vedeți în mine un om destul de puternic și, totuși, am ajuns să mă gândesc chiar și la momentul, cel de neacceptat pentru mine altfel, al sinuciderii. Deci, nu e o joacă! Din moment ce gândurile tale ajung acolo, te gândești că: ‘Îi scap pe ceilalți de o povară, că am devenit o povară pentru ceilalți și în felul ăsta închei povestea!’.

Desigur că e o prostie pe care o privesc acum sănătoasă fiind, dar vă rog să mă credeți că poate fi realitate. Și avem exemple în jurul nostru, Mădălina Manole, de exemplu. Nu este o glumă! Așadar, cel mai sfânt este să mergi la un specialist, un om care știe ce e asta, care știe care e direcția de urmat, știe să te asculte, este imparțial pentru că nu-ți este rudă, nu te privește cu anumite suspiciuni sau punând o ștampilă asupra ta pentru că te cunoaște de multă vreme. Nu, lucrurile nu trebuie judecate așa!” a spus Andreea Marin, la FRESH by UNICA, emisiunea în cadrul căreia a dezvăluit și simptomele care au făcut-o să conștientizeze că suferă de depresie și să solicite ajutor.

Imagine de colecție cu Andreea Marin, alături de tatăl ei

Andreea Marin: „Un specialist pe mine m-a ajutat extraordinar!”

„Un specialist pe mine m-a ajutat extraordinar! Mi-am revenit cu totul, mi-am continuat viața, am reajuns în echilibru. Da, fie că e psiholog, fie că e psihiatru… Nu înseamnă că dacă mergi la psihiatru ești nebun. Aceste etichete sunt doar niște etichete și n-au decât să le poarte cei care le pun. Dar omul care trece prin depresie este un om care trece prin boală, ca oricare altul, numai că bolile sunt diferite.

Și în ziua în care vei simți ca o gheară care îți strânge sufletul și că nu poți s-o ții sub control, că ai lacrimi în ochi aparent fără motiv… Nu, cei din jurul tău te pot privi și pot crede că: „Domne, are de toate și se plânge mereu! Ce-i cu asta?!”.

Ziua în care nu vei mai putea să dormi, vei simți că insomnia te cuprinde noapte de noapte, că nu mai poți să pui stăpânire pe sentimentele tale și că reverși nemulțumirile, toate aceste nemulțumiri ale tale, dar nu ca o excepție, că tuturor ni se mai întâmplă la nivel de excepție, ci devine o regulă să faci asta asupra celor chiar pe care îi iubești cel mai mult și care, la un moment dat, nu te mai pot înțelege că nu sunt specialiști, te iubesc, dar nu te înțeleg până la capăt. În momentul acela trebuie să înțelegi că nu e nicio rușine să mergi la un psiholog și, dacă el îți indică, să mergi la un psihiatru. Nu e nicio problemă!” a declarat Andreea Marin la FRESH by UNICA.

