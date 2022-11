Cum au aflat părinții lui Theo Rose că vedeta este însărcinată. Dezvăluiri făcute de mama juratei de la Vocea României

Mama lui Theo Rose a confirmat în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV vestea că fiica ei așteaptă primul copil. Părinții artistei sunt extrem de fericiți că vor deveni bunici.

Nina Diaconu, mama lui Theo Rose, a recunoscut în emisiunea „La Măruță” că va fi bunică și deja și-a făcut planuri să se pensioneze pentru a putea să aibă grijă de bebeluș. Aceasta a mărturisit că vestea cea mare a primit-o în urmă cu o săptămână, două.

Mama lui Theo Rose, în culmea fericirii pentru că va deveni bunică. Ce părere are despre Anghel Damian

„Cum pot să comentez? Sar în sus. Sunt un om fericit, un părinte care asta așteaptă de la o vreme. Mă gândesc la pensionare acum că trebuie să stau cu bebelușul dacă vine. Să fie sănătoși! Și ce să zic, să ne bucure viața, că asta așteptă. Asta e împlinirea noastră”, a declarat mama artistei.

Totodată, Nina Diaconu a povestit și cum a primit fericita vest și care e starea de spirit a viitorilor părinți.

„Au venit în vizită. Chiar nu eram acasă și când am auzit că e rost de o veste bună am făcut stânga împrejur și ne-am întors acasă. Am stat împreună și ne-am bucurat. (…) Theo a fost asumată din prima. A spus că dacă pică, asta e, nici nu se pune problema. Ea iubește foarte mult copiii, a și botezat copilași. (…) Sunt foarte fericiți. Trăiesc ceva frumos.”

Mama artistei a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Anghel Damian. Artistul a fost primit cu drag în familia iubitei lui: „E un copil, că pentru noi este ca fiul nostru, cum și-ar dori orice părinte. Este un băiat deștepta, frumos, responsabil. E ceva cum rar vezi. E special. Cu totul și cu totul special.”

Theo Rose este însărcinată cu Anghel Damian, a confirmat și tatăl artistei

Ioan Diaconu, tatăl cântăreței, a confirmat pentru Playtech că fiica sa cea mică este însărcinată cu Anghel Damian. De asemenea, el a precizat că a avut ocazia să îl cunoască pe iubitul fiicei sale și este foarte încântat de ceea ce i se întâmplă în prezent lui Theo.

„Pe noi ne-a anunțat Theo încă de la începutul lunii noiembrie despre marele eveniment. Am sărit în sus de bucurie, fiindcă am și eu o vârstă și deja așteptam de ceva vreme nepoți. Care se cam lăsau așteptați”, a declarat Ioan Diaconu (62 ani) pentru sursa citată.

Acesta a afirmat că vestea l-a bucurat nespus și că Theo Rose a ales să îi spună personal despre sarcină, întrucât nu a vrut ca el să afle din presă.

„Theo, cea mai mică fată a noastră, e cea care ne-a făcut marea bucurie! Voi fi cel mai fericit bunic din lume. Noi, aici, la țară, suntem mai conservatori. Așa că nu ne-am fi dorit să aflăm de prin ziare marea veste. Theo, draga de ea, a știut asta, și a preferat să ne anunțe printre primii. Nici nu vă puteți închipui ce bucurie ne-a făcut!”, a mai spus tatăl artistei.

Horia Brenciu, mesaj emoționant pentru Theo Rose

Și Horia Brenciu a postat pe Facebook un mesaj prin care o felicită pe Theo Rose pentru sarcină.

„Theo Rose, „Dacă ai ști” cât mă bucur că vei deveni mămică și vom avea un nepoțel. Felicitări ție și salutări cordiale tatălui! Mă gândesc la nume, daaa?”, a scris Brenciu.

La câteva ore după ce surse apropiate vedetei au afirmat pentru Cancan că Theo este însărcinată și că aceasta și-a anulat deja un concert din cauza stărilor de rău pe care le experimentează din cauza sarcinii, aceasta a făcut un anunț pe rețelele de socializare.

„Theo Rose își va susține toate evenimentele anunțate! Vineri ne vedem la Berăria H”, este anunțul făcut într-un InstaStory.

Ce nume ar alege Theo Rose pentru copilul ei

Theo Rose, în vârstă de 25 de ani, s-a gândit deja la un nume pentru copilul ei, așa cum a dezvăluit în urmă cu mai multă vreme pe rețelele de socializare.

„Am zis de multe ori că dacă o să am un băiat o să-l cheme Mario, îmi place foarte mult. La fată încă nu știu, am multe variante. Daca o fi să am o fetiță, nu știu exact. M-am gândit la Natalia o perioadă bună de timp, îmi place foarte mult”, ar fi spus artista în urmă cu mai multe luni pe contul ei de Instagram, potrivit viva.ro.

Cine este Theo Rose. Care este numele real al juratei de la „Vocea României”

Theo Rose este una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul românesc. Artista lansează hit după hit, joacă în serialul „Clanul”, de la Pro TV, face parte și din juriul show-ului de talente „Vocea României” și are foarte mult succes în mediul online, pe rețelele de socializare. Fanii îi apreciază talentul, optimismul și energia pozitivă de care dă dovadă cu fiecare apariție publică, însă puțini dintre admiratorii săi știu care este numele real al artistei.

Theo Rose s-a născut pe 8 august 1997, la Ploiești, iar numele ei complet, așa cum este în buletin este Theodora Maria Diaconu. Artista, care are o înălțime de aproximativ 1,60 m, are un frate mai mare, în vârstă de 32 de ani, și o soră, Raluca Diaconu, care activează, la rândul său, în domeniul artistic, ca și interpret de muzică populară. Cântăreața este foarte apropiată de familia ei.

Artista povestea în cadrul unui podcast găzduit de Cătălin Măruță că părinții i-au pus aceste nume pentru că pe 7 este Sfânta Teodora, iar pe 15 august se sărbătorește Sfânta Maria.

Theo spune că părinții ei nu au plănuit să o aducă pe lume, așadar numele i-au fost alese de un preot. În plus, numele să, în limba greacă, se traduce prin „darul lui Dumnezeu”.

„Sunt născută pe 8 august, pe 7 august este Sfânta Teodora și pe 15 august e Sfânta Maria. Eu n-am fost în plan să mă nasc, așa că un preot mi-a ales numele. Teodora, în greacă, înseamnă darul lui Dumnezeu.”

Theo s-a lansat în industria muzicală în 2012, pe când avea 15 ani. Începuturile nu au fost ușoare, având în vedere concurența din acest domeniu, dar prin talent și multă muncă, Theo Rose a devenit artista celebră pe care publicul o îndrăgește astăzi.

Povestea de iubire dintre Theo Rose și Anghel Damian

Povestea de dragoste din Theo Rose și Anghel Damian (31 de ani) a început în urmă cu doar patru luni. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale serialului „Clanul”, difuzat de Pro TV, unde cântăreața este actriță, iar iubitul ei este regizor.

Relația lor a stârnit un val de controverse în rândul tuturor pentru că a fost făcută publică pe neașteptate. Înainte de a forma un cuplu, Theo Rose a avut o relație de patru ani cu nepotul celebrului Nea Mărin, dansatorul Alex Leonte, iar Anghel Damian a fost împreună cu actrița Lia Bugnar timp de 9 ani.

„Suntem bine. Suntem bine, suntem fericiți și e liniște iar asta e foarte important! Suntem bine pentru că parcursul nostru întreg a fost curat cu adevărat în pofida tuturor zvonurilor care au fost! Și cred că asta contează mult și a contribuit mult la liniștea noastră de acum. Nu purtăm în spatele nostru o vină, iar asta cred că e important!”a declarat Theo Rose, pentru ciao.ro.

La rândul lui, Anghel Damian vorbește cu admirație și iubire despre partenera lui de viață: „Theo face un rol extraordinar (…) Este un artist complex, cu un talent desăvârșit, atât în muzică, cât și în actorie. Mă bucur că a reușit să-și descopere această latură și să urmeze un drum, care cred eu, va fi foarte lung și bine bătătorit și pe partea asta a actoriei. O apreciez ca un întreg, nu vreau să subliniez o calitate în detrimentul alteia. Este un om excepțional.”

Alex Leonte, fostul iubit al lui Theo Rose, nu a vrut să comenteze anunțul că vedeta este însărcinată

Theo Rose și Alex Leonte au format un cuplu timp de cinci ani. Deși s-a spus că despărțirea dintre cei doi s-a produs după ce artista a început o poveste de iubire cu Anghel Damian, artista a dat asigurări că lucrurile nu s-au întâmplat așa și că separarea lor a avut loc înainte.

„Nimeni nu a înșelat pe nimeni! Alex știa de existența lui Anghel, noi am vorbit despre asta. Ne-am despărțit, în primul rând, pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi, după care Alex a aflat de existența lui Anghel în viața mea, l-am pus în temă cu tot ce se întâmplă în viața mea în perioada asta, pentru că am zis că o să vorbim deschis și o să fim alături unul altuia. Ne-am despărțit cât se poate de frumos, am fost cât se poate de sinceră și de corectă cu Alex. El vă poate confirma chestia asta, a precizat Theo Rose la momentul respectiv.

Alex Leonte nu a vrut să comenteze nimic despre vestea că fosta lui iubită urmează să aducă pe lume un copil: „Nu, nu pot vorbi despre asta. Sunt prins acum, mersi frumos”, a declarat Alex Leonte când a fost contactat de jurnaliștii de la Cancan.

Sursă foto: Instagram