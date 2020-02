Fosta actriță, care i-a dat viață lui Caroline Holden în anii 1990, a trecut prin mai multe perioade dificile. În timpul filmării show-ului aceasta făcea abuz de substanțe, ceea ce a dus la concedierea ei.

Acum, Yasmine, în vârstă de 51 de ani, nu mai arată deloc ca bomba sexy care a cucerit inimile a milioane de bărbați.

Aceasta a fost surprinsă zilele trecute când își plimba câinele, doar că nu mai are formele de altădată. Din contră, are multe kilograme în plus și poartă haine largi.

Ex-Baywatch babe Yasmine Bleeth walks dog years after quitting Hollywood https://t.co/KLHm1UZyv5 — The US Sun (@TheSunUS) February 18, 2020

Dependențele care i-au distrus cariera lui Yasmine Bleeth

Yasmine Bleeth trebuia să fie doar un invitat în Baywatch, însă publicul a iubit-o atât de mult încât a rămas pentru patru sezoane.

Dar carierea ei s-a destrămat din cauza problemelor pe care le-a avut cu drogurile, iar studioruile de film și tv au pus-o pe lista neagră deoarece era considerată o persoană dificilă.

Pentru a scăpa de dependența de cocaină, aceasta s-a internat într-o clinică de reabilitare. Apoi, în 2001 a fost arestată după ce poliția a găsit cocaină în mașina ei, în urma unui accident auto. A fost condamnată la 100 de ore de serviciu în folosul comunității. La reailitare l-a cunoscut pe Paul Cerrito cu care s-a căsătorit în august 2002. Cei doi încă sunt căsătoriți.

Vezi în Galeria FOTO mai multe imagini cu Yasmine Bleeth de pe vremea când juca în Baywatch.

Sursă foto: Hepta, Profimedia

