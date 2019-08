Cum arată Petra, fetița lui Mădălin Ionescu

Petra are un păr negru, cârlionțat și are peste 12.000 de urmăritori pe Instagram, unde are propriul cont.

View this post on Instagram Am adunat scoici!💙 A post shared by Princess Petra (@iamprincesspetra) on Jul 26, 2019 at 8:49am PDT

Cea care se ocupă ce contul de pe rețeaua de socializare al fetiței este chiar mama ei, Cristina Șișcanu. Aceasta postează aproape în fiecare zi imagini cu micuța.

View this post on Instagram 💝 Rochita mea: @kidissue A post shared by Princess Petra (@iamprincesspetra) on Jul 20, 2019 at 8:44am PDT

Din imagini se vede că fetița lui Mădălin Ionescu este deja pasionată de modă, având ținute care de care mai frumoase și mai elegante și îi place să fie în fața aparatului de fotografiat.

De curând, aceasta a mers la mare împreună cu părinții săi și a apărut pe plajă în mai multe costume de baie.

View this post on Instagram La plaja! Outfit: @nextromania A post shared by Princess Petra (@iamprincesspetra) on Jul 24, 2019 at 3:03am PDT

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro