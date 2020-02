Cum arată fiica medicului Radu Zamfir, eroul accidentului din Apuseni

Medicul Radu Zamfir are o fiică pe nume Lavinia, în vârstă de 13 ani. Adolescența, elevă în clasa a VII-a, este nu doar frumoasă, ci și extrem de talentată, fiind deja o mică vedetă în lumea muzicii. Fiica lui Radu Zamfir studiază de câțiva ani canto la academia celebrei soprane Anca Pârlog și a câștigat deja foarte multe premii la diverse concursuri pentru copii de vârsta ei: “Lavinia a început să ia lecții de canto în urmă cu trei ani și îi place foarte mult. A fost în ultima vreme la foarte multe concursuri, unul dintre ele chiar în China. Dar a cântat la multe evenimente și în țară, pe scene mari, în fața a mii de oameni. Am un prieten bun care i-a compus de curând trei piese doar pentru ea. Așa, să fie potrivite pentru cei 13 ani pe care îi are. ” – a dezvăluit Radu Zamfir pentru Fanatik.

Radu Zamfir a făcut mărturisiri și despre modul în care-și crește și educă fiica: „E greu, dar e o luptă care trebuie dusă de la început, lupta pentru normalitate. Ca să opteze pentru ce trebuie atunci când are de ales și nu suntem lângă ea. Și mă străduiesc să îi creez un ascendent care să-i fie util față de anturaj, să se ia ceilalți după ea, nu ea după ei. Cum se zice…trendsetter. Și cu cititul am lucrat mult. Eu lucrez finuț, psihologic. Fiindcă nu am mult timp de stat cu ea, vorbesc în pilde tot timpul. Așa da, așa nu, cu argumente, repetitiv”, – a mai spus Radu Zamfir pentru sursa citată.

