Cum arată fetița adoptată de Daciana Sârbu și Victor Ponta. Cei doi au plecat în vacanță cu familia lor

Daciana Sârbu și Victor Ponta formează unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă autohtonă. Cei doi au împreună doi copii, unul biologic și unul adoptat.

După ce a renunțat la poziția de premier al României, Victor Ponta a ales să stea departe de ochii curioșilor și să își trăiască viața în liniște. Mai mult, în urmă cu doi ani, el și Daciana Sârbu au decis să adopte o fetiță.

Cum arată fetița adoptată de Daciana Sârbu și Victor Ponta

Maria avea doar 6 ani în momentul în care Daciana Sârbu a văzut-o pentru prima dată și a decis să o adopte. Dar nu înainte de a se sfătui cu ceilalți doi copii, Irina, în vârstă de 15 ani, și Andrei, fiul lui Victor Ponta și al Roxanei Ponta, acum în vârstă de 22 de ani.

„În momentul în care am luat decizia împreună cu copiii, lucrurile au mers natural. Andrei a spus că e pregătit să îi dea camera lui. Irina a spus că vrea să fie fată şi să nu-i dăm camera ei. Ea şi-a dorit mult o soră şi era fericită. Nu ştia ce o aşteaptă exact, dar având suportul lor lucrurile au mers şi mai uşor. E nevoie de multă iubire şi multă atenţie”, a mărturisit Daciana Sârbu în podcastul lui Mihai Morar, în anul 2021.

„Trebuie să fii bine, să ai în jur oameni care să te sprijine şi poţi să muţi munţii. Dacă ai un partener care îţi dă curaj poţi. Am luat decizia când eram toţi”, a mai spus atunci soția lui Victor Ponta.

Acum, micuța Maria are 8 ani și pare să se fi acomodat foarte bine în noua ei familie.

În urmă cu câteva săptămâni, când a împlinit 8 ani, fetița a avut parte de o petrecere ca-n povești. Mai mult, Daciana și Victor Ponta par să o răsfețe și au dus-o chiar și la Disneyland.

Daciana Sârbu și Victor Ponta, în vacanță cu familia

Daciana a postat într-un InstaStory o imagine în care apar Victor Ponta și fetele lor, Irina și Maria, în aeroport, urcând în avion. Aceștia au plecat din nou în vacanță, la munte.

Soția fostului premier a postat pe Instagram câteva imagini cu muntele înzăpezit, precum și cu un om de zăpadă.

În imagini, Maria zâmbește fericită, alături de mama ei, semn că se distrează de minune în vacanță.

„Când am văzut-o prima dată, mi s-a părut că seamănă cu Victor. Eu am găsit un chip care radia bucuria. E cel mai vesel copil, le-am spus că nu dorim să mai vedem pe altcineva. Am văzut-o pe Maria şi am mers mai departe cu gândul că nimic rău nu are ce să se întâmple”, a povestit Daciana Sârbu despre prima întâlnire cu Maria.

