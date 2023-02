Cum arată copiii lui Peter Andre. Artistul îi ține pe Amelia și Theo departe de ochii publicului

Vi-l mai amintiți pe Peter Andre? A făcut furori cu piesa “Misterious Girl”, devenită instant un hit internațional, în urmă cu aproape trei decenii și a rămas sun sex-simbol al anilor ’90.

Celebrul cântăreț și producător muzical, acum în vârstă de 49 de ani, s-a așezat de mulți ani la casa lui și are o familie frumoasă și numeroasă. Peter Andre este tată a patru copii. Din prima căsnicie cu Katie Price are un băiat și o fată, Junior (17 ani) și Princess (15 ani). Iar cu actuala sa soție, medicul Emily MacDonagh, îi are pe Amelia (9 ani) și pe Theo (6 ani).

Peter Andre și soția nu arată în public chipurile copiilor mici

Dacă primii doi copii ai artistului au crescut în atenția publicului, fiind adesea expuși de tatăl lor celebru, lucrurile stau cu totul diferit cu Amelia și Theo, care sunt constant feriți de luminile reflectoarelor.

Peter Andre a recunoscut într-un interviu recent că soția sa, Emily, a luat decizia de a nu-i expune public pe cei mici, pentru a crește ca niște “copii normali”. Deși au publicat câteva fotografii cu ei pe rețelele de socializare, chipurile copiilor nu sunt expuse, pentru a nu fi nevoiți să treacă prin presiunea de a avea părinți celebri.

Peter Andre a spus că dacă nu era soția lui, el nu ar fi ținut chipurile copiilor ascunse de ochii publicului. Decizia de a face acest lucru a fost în totalitate a lui Emily, care dorește o altă viață pentru Amelia și Theo, nu una cum au avut Junior și Princess.

„A fost o decizie a Emily și o respect”

Artistul a explicat că a făcut cu Jessica și Junior ceea ce mulți părinți fac, i-a expus pe rețelele de socializare ori de câte ori a avut ocazia. În cazul celorlați copii, din dorința de a le limita capacitățile de a-și dezvolta propria identitate și de a nu crește sub titulatura de “copiii celebrului Peter Andre”, mama lor a decis să nu le arate chipurile în mediul online.

“Trebuie să fiu sincer, aceasta a fost o decizie a Emily și o respect.” – a declarat Andre, potrivit Mirror.

„Evident că Junior și Jessica, de foarte mici au fost [expuși] … Am făcut ceea ce mulți părinți fac din dragostea pentru ei. Ești entuziasmat și vrei să-ți arăți tuturor copilul mergând cu bicicleta. Sau vrei să arăți diverse fotografii minunate ale copiilor tăi. Pentru mine, înseamnă că împărtășești ceva vesel.” – a adăugat vedeta.

Dar lucrurile s-au schimbat când el și soția Emily i-au avut pe Amelia și Theo.

„Emily, când i-am avut pe Millie și pe Theo, a spus ‚Nu vreau asta”. Și a trebuit să respect asta și i-am înțeles raționamentele. Are dreptate. Nu vrea ca ei să fie recunoscuți la școală. Vrea doar să fie considerați ‘normali’ și respect asta.”

Peter Andre: „Probabil că aș fi arătat poze”

Cu toate acestea, Peter a recunoscut că ar fi arătat probabil fotografii ale copiilor săi mai mici, așa cum a făcut cu cei doi mai mari, dacă nu ar fi fost intervenția lui Emily.

„Dar trebuie să fiu sincer, nu pot să mint, probabil că aș fi arătat poze. Sunt multe ocazii când fac poze adorabile cu Millie sau Theo. Și mi-aș dori ca oamenii să le poată vedea.”

El a povestit că fanilor le este greu să înțeleagă decizia lor de a-și ține copiii departe de lumina reflectoarelor, dar a dat o explicație simplă:

„Uneori, când postez poze, le estompăm fața sau ei sunt cu fața în spatele nostru. Și oamenii spun: ‘De ce ai posta poze cu ei dacă nu le arăți fețele?’. Nu le pot spune copiilor să plece când facem poze de familie. Ei fac parte din familie, asta este imaginea de ansamblu, doar că nu le vom arăta fețele.”

