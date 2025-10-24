Cum arată bijuteria de 40.000 de lire sterline purtată de Regina Camila. A fost moștenită de la Regina Elisabeta

Regele Charles și Regina Camilla au făcut istorie joi, 23 octombrie, în timpul vizitei lor la Vatican, când regele a devenit primul monarh britanic din ultimii 500 de ani care s-a rugat împreună cu un papă. Majestățile Lor s-au întâlnit pentru prima dată cu Papa Leo în cadrul acestei vizite istorice, iar Regina Camilla i-a adus un omagiu Reginei Elisabeta purtând o broșă strălucitoare în valoare de 40.000 de lire sterline. Iată cum arată bijuteria.

Regina Camila, omagiu pentru Regina Elisabeta – a purtat broșa Raspberry Pip

Modelată sub forma unei cruci georgiene, broșa Raspberry Pip este „o piesă profund sentimentală din seiful regal”, potrivit lui Maxwell Stone, de la bijutierul britanic Steven Stone. El a adăugat că broșa, „o combinație de topaz transparent și diamante sclipitoare”, a făcut parte din colecția privată a regretatei regine și „se crede că a fost una dintre piesele ei preferate”.

Regina Camilla a purtat pentru prima dată această bijuterie la Crăciunul din 2023, devenind prima persoană care a purtat-o în ultimele decenii. Stone estimează că eleganta broșă are o valoare de aproximativ 40.000 de lire sterline.

Cum s-a îmbrăcat Regina Camila la întâlnirea cu Papa Leon

Tradiția impune ca femeile din familiile regale să poarte negru complet, inclusiv o mantilă neagră, la o audiență oficială cu papa, deși un grup restrâns de prințese și regine catolice, printre care Prințesa Charlene de Monaco și Regina Letizia a Spaniei, beneficiază de „il privilegio del bianco” („privilegiul albului”), ceea ce le permite să poarte alb în loc de negru.

Deși Regina Camilla a încălcat tradiția în 2017, când s-a întâlnit cu Papa Francisc purtând bej, de data aceasta a urmat protocolul, alegând o rochie clasică din mătase neagră semnată Fiona Clare. Regina Elisabeta a purtat o mantilă lungă neagră la prima sa audiență papală în 1961, dar, spre deosebire de regretata sa soacră, care o asorta cu o tiară strălucitoare, Camilla a optat pentru o eleganță modernă.

Regina a adus o notă de toamnă ținutei sale, alegând o mantilă lungădecorată cu o coroană de frunze negre.

Purtând o rochie neagră din mătase, Camilla a ales broșa Raspberry Pip, o bijuterie care nu a fost purtată niciodată în public de regretata regină, însă Camilla o poartă adesea ca un omagiu adus Majestății Sale, care a murit în 2022.

Piesa este realizată sub forma unei cruci georgiene, împodobită cu topaze și diamante, și este evaluată la aproximativ 53.000 de dolari (echivalentul a 40.000 de lire sterline).

Camilla a asortat broșa cu un colier edwardian de perle. Colierul a mai fost purtat de Camilla în fotografia aniversară de 14 ani cu Charles, realizată în 2019 de fotograful Alexi Lubomirski. Ea l-a mai purtat și la Royal Ascot, în 2016, precum și la Deschiderea Parlamentului din 2022.

