  MENIU  
Home > Vedete > Cum arată bijuteria de 40.000 de lire sterline purtată de Regina Camila. A fost moștenită de la Regina Elisabeta

Cum arată bijuteria de 40.000 de lire sterline purtată de Regina Camila. A fost moștenită de la Regina Elisabeta

Cum arată bijuteria de 40.000 de lire sterline purtată de Regina Camila. A fost moștenită de la Regina Elisabeta
Amelia Matei
.  Actualizat 24.10.2025, 15:59

Regele Charles și Regina Camilla au făcut istorie joi, 23 octombrie, în timpul vizitei lor la Vatican, când regele a devenit primul monarh britanic din ultimii 500 de ani care s-a rugat împreună cu un papă. Majestățile Lor s-au întâlnit pentru prima dată cu Papa Leo în cadrul acestei vizite istorice, iar Regina Camilla i-a adus un omagiu Reginei Elisabeta purtând o broșă strălucitoare în valoare de 40.000 de lire sterline. Iată cum arată bijuteria.

Regina Camila, omagiu pentru Regina Elisabeta – a purtat broșa Raspberry Pip

Modelată sub forma unei cruci georgiene, broșa Raspberry Pip este „o piesă profund sentimentală din seiful regal”, potrivit lui Maxwell Stone, de la bijutierul britanic Steven Stone. El a adăugat că broșa, „o combinație de topaz transparent și diamante sclipitoare”, a făcut parte din colecția privată a regretatei regine și „se crede că a fost una dintre piesele ei preferate”.

Citește și: Regina Camilla are probleme de sănătate. Anunțul Palatului Buckingham despre soția Regelui Charles: „Majestatea sa se simte rău”

Regina Camilla a purtat pentru prima dată această bijuterie la Crăciunul din 2023, devenind prima persoană care a purtat-o în ultimele decenii. Stone estimează că eleganta broșă are o valoare de aproximativ 40.000 de lire sterline.

Necazurile au dus-o spre alcool, iar alcoolul i-a distrus viața! Imagini tulburătoare cu îndrăgita vedetă! A ajuns să umble dezorientată pe străzi / Foto
Necazurile au dus-o spre alcool, iar alcoolul i-a distrus viața! Imagini tulburătoare cu îndrăgita vedetă! A ajuns să umble dezorientată pe străzi / Foto
Recomandarea zilei

Cum s-a îmbrăcat Regina Camila la întâlnirea cu Papa Leon

Tradiția impune ca femeile din familiile regale să poarte negru complet, inclusiv o mantilă neagră, la o audiență oficială cu papa, deși un grup restrâns de prințese și regine catolice, printre care Prințesa Charlene de Monaco și Regina Letizia a Spaniei, beneficiază de „il privilegio del bianco” („privilegiul albului”), ceea ce le permite să poarte alb în loc de negru.

regina camila 3IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Deși Regina Camilla a încălcat tradiția în 2017, când s-a întâlnit cu Papa Francisc purtând bej, de data aceasta a urmat protocolul, alegând o rochie clasică din mătase neagră semnată Fiona Clare. Regina Elisabeta a purtat o mantilă lungă neagră la prima sa audiență papală în 1961, dar, spre deosebire de regretata sa soacră, care o asorta cu o tiară strălucitoare, Camilla a optat pentru o eleganță modernă.

Momentul crimei din Mureș, filmat în cele mai mici detalii. Ce au surprins camerele de supraveghere în timp ce Emil Gânj o omora și incendia pe Anda Gyurca, tânăra de 23 de ani
Momentul crimei din Mureș, filmat în cele mai mici detalii. Ce au surprins camerele de supraveghere în timp ce Emil Gânj o omora și incendia pe Anda Gyurca, tânăra de 23 de ani
Recomandarea zilei

Citește și: Ritualul Familiei Regale de care nimeni nu știa: „Este de o importanță primordială”. Dezvăluirea făcută de fiul Reginei Camilla

Regina a adus o notă de toamnă ținutei sale, alegând o mantilă lungădecorată cu o coroană de frunze negre.

Purtând o rochie neagră din mătase, Camilla a ales broșa Raspberry Pip, o bijuterie care nu a fost purtată niciodată în public de regretata regină, însă Camilla o poartă adesea ca un omagiu adus Majestății Sale, care a murit în 2022. 

Piesa este realizată sub forma unei cruci georgiene, împodobită cu topaze și diamante, și este evaluată la aproximativ 53.000 de dolari (echivalentul a 40.000 de lire sterline).

Citește și: Obiceiul neobișnuit al Regelui Charles. Sora Reginei Camilla l-a dat de gol pe monarhul britanic

Camilla a asortat broșa cu un colier edwardian de perle. Colierul a mai fost purtat de Camilla în fotografia aniversară de 14 ani cu Charles, realizată în 2019 de fotograful Alexi Lubomirski. Ea l-a mai purtat și la Royal Ascot, în 2016, precum și la Deschiderea Parlamentului din 2022.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 25 – 31 octombrie 2025. Mercur va intra în zodia Săgetătorului
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 25 – 31 octombrie 2025. Mercur va intra în zodia Săgetătorului
Fanatik
Andrei Vochin dezvăluie motivul pentru care scandalul de la Craiova a venit la momentul potrivit pentru Mirel Rădoi: „Baiaram chiar merită o primă”
Andrei Vochin dezvăluie motivul pentru care scandalul de la Craiova a venit la momentul potrivit pentru Mirel Rădoi: „Baiaram chiar merită o primă”
GSP.ro
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
Click.ro
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Redactia.ro
DOAMNE, CE TRAGEDIEEE!! Familia unui cunoscut politician a murit într-un cumplit accident de elicopter
DOAMNE, CE TRAGEDIEEE!! Familia unui cunoscut politician a murit într-un cumplit accident de elicopter
Citește și...
Gigi Becali intervine în scandalul finului Mirel Rădoi cu Ștefan Baiaram! Ce spune patronul FCSB de situația de la Craiova
Cât costă să construiești un duplex în 2025. Calcul complet de la fundație până la finisaje
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
BNR lansează prima monedă colorată din istoria României. Lucian Blaga, omagiat la 130 de ani de la naștere
Gabriela Cristea, replică pentru cei care au criticat-o pentru că fiicele ei au conturi pe Instagram: „Nu le obligăm”
Câți bani au primit Alina Pușcău și Cristina Postu pentru participarea la Asia Express 2025: „Am trăit zece vieți într-una”
Lia și Daniel, apropieri neașteptate, după revenirea lui în "Casa Iubirii". "Dacă mă aflu aici, înseamnă...". Ce se întâmplă, de fapt, între cei doi
Scapă rapid de durerile de cap
Uluitor! Cine este românul cu pensie specială de 70.000 de lei pe lună!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Gabriela Cristea, replică pentru cei care au criticat-o pentru că fiicele ei au conturi pe Instagram: „Nu le obligăm”
Gabriela Cristea, replică pentru cei care au criticat-o pentru că fiicele ei au conturi pe Instagram: „Nu le obligăm”
Câți bani au primit Alina Pușcău și Cristina Postu pentru participarea la Asia Express 2025: „Am trăit zece vieți într-una”
Câți bani au primit Alina Pușcău și Cristina Postu pentru participarea la Asia Express 2025: „Am trăit zece vieți într-una”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
Gata, e clar! Cum s-a afișat Andi Moisescu după divorțul de Olivia Steer! Un pas mare, o viață nouă, un Andi diferit
Gata, e clar! Cum s-a afișat Andi Moisescu după divorțul de Olivia Steer! Un pas mare, o viață nouă, un Andi diferit
Elle
Cum a reușit actrița Ioana State să slăbească 17 kilograme în 5 luni, fără sport. Dieta fostei concurente Asia Express: „Nu m-am înfometat. Procesul nu apare peste noapte”
Cum a reușit actrița Ioana State să slăbească 17 kilograme în 5 luni, fără sport. Dieta fostei concurente Asia Express: „Nu m-am înfometat. Procesul nu apare peste noapte”
Nadia Comăneci, imagini de la lansarea cărții Anastasiei Soare. Cum au fost surprinse cele două. Evenimentul a fost găzduit de Oprah Winfrey și a reunit numeroase vedete. FOTO
Nadia Comăneci, imagini de la lansarea cărții Anastasiei Soare. Cum au fost surprinse cele două. Evenimentul a fost găzduit de Oprah Winfrey și a reunit numeroase vedete. FOTO
Andi Moisescu, lăudat de fani după ce a divorțat de Olivia Steer. Ce i-au transmis aceștia: „Ce înseamnă un divorț la vremea lui, parcă a…”
Andi Moisescu, lăudat de fani după ce a divorțat de Olivia Steer. Ce i-au transmis aceștia: „Ce înseamnă un divorț la vremea lui, parcă a…”
DailyBusiness.ro
Cea mai ieftină chirie din România este de 500 de lei/ lunar. În ce oraș se află garsoniera
Cea mai ieftină chirie din România este de 500 de lei/ lunar. În ce oraș se află garsoniera
Încă un trend ucigaş ia amploare în mediul online. „Mukbang”, fascinaţia pentru cantităţile uriaşe de mâncare
Încă un trend ucigaş ia amploare în mediul online. „Mukbang”, fascinaţia pentru cantităţile uriaşe de mâncare
A1.ro
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Lia și Daniel, apropieri neașteptate, după revenirea lui în "Casa Iubirii". "Dacă mă aflu aici, înseamnă...". Ce se întâmplă, de fapt, între cei doi
Lia și Daniel, apropieri neașteptate, după revenirea lui în "Casa Iubirii". "Dacă mă aflu aici, înseamnă...". Ce se întâmplă, de fapt, între cei doi
"Aș fi dat orice să am părinți homosexuali!" Artista noastră face mărturisiri șocante despre cea mai grea perioadă din trecutul ei
"Aș fi dat orice să am părinți homosexuali!" Artista noastră face mărturisiri șocante despre cea mai grea perioadă din trecutul ei
Cum arată apartamentul în care locuiesc Vlad Gherman și Oana Moșneagu: „Nu cred că există o zi în care să nu mă gândesc la cum să renovez”
Cum arată apartamentul în care locuiesc Vlad Gherman și Oana Moșneagu: „Nu cred că există o zi în care să nu mă gândesc la cum să renovez”
Cine e Dan Alexa de la Asia Express 2025. Antrenorul a devenit cunoscut după scandalul cu Anamaria Prodan
Cine e Dan Alexa de la Asia Express 2025. Antrenorul a devenit cunoscut după scandalul cu Anamaria Prodan
Observator News
Casă şi 3.000 mp de teren la 25.000 de euro. Zona unde tinerii se mută la sat din cauza vieţii scumpe la oraş
Casă şi 3.000 mp de teren la 25.000 de euro. Zona unde tinerii se mută la sat din cauza vieţii scumpe la oraş
Libertatea pentru Femei
Uită-te bine la poză, sigur știi cine e! A fost visul bărbaților și invidia femeilor. Are un nume legendar, a fost o divă genială, dar ce s-a întâmplat cu vedeta? Cum a fost surprinsă de paparazzi
Uită-te bine la poză, sigur știi cine e! A fost visul bărbaților și invidia femeilor. Are un nume legendar, a fost o divă genială, dar ce s-a întâmplat cu vedeta? Cum a fost surprinsă de paparazzi
Legenda, diagnosticată cu un cancer extrem de agresiv. A ținut secret o vreme, dar nu a mai putut! Mărturisire în lacrimi, devenită virală pe Internet, oamenii se roagă pentru ea
Legenda, diagnosticată cu un cancer extrem de agresiv. A ținut secret o vreme, dar nu a mai putut! Mărturisire în lacrimi, devenită virală pe Internet, oamenii se roagă pentru ea
Ultima oră! Asta trebuie să știe toți românii! Ce a răspuns nicușor dan când a fost întrebat dacă trebuie să ne pregătim pentru un război cu Rusia! A spus cu subiect și predicat
Ultima oră! Asta trebuie să știe toți românii! Ce a răspuns nicușor dan când a fost întrebat dacă trebuie să ne pregătim pentru un război cu Rusia! A spus cu subiect și predicat
Cătălin Botezatu, adevărul despre relația cu tatăl său: „Suntem ca doi tauri”. Cum a fost crescut. Doamne, cât de mult seamănă
Cătălin Botezatu, adevărul despre relația cu tatăl său: „Suntem ca doi tauri”. Cum a fost crescut. Doamne, cât de mult seamănă
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
DOAMNE, CE TRAGEDIEEE!! Familia unui cunoscut politician a murit într-un cumplit accident de elicopter
DOAMNE, CE TRAGEDIEEE!! Familia unui cunoscut politician a murit într-un cumplit accident de elicopter
ULTIMA ORA!! AVION PRABUSIT LA VASLUI.Cine este MILIONARUL cunoscut care s-a stins
ULTIMA ORA!! AVION PRABUSIT LA VASLUI.Cine este MILIONARUL cunoscut care s-a stins
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Sfântul Dumitru 2025: Ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie și ce se întâmplă dacă ignori tradiția
Sfântul Dumitru 2025: Ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie și ce se întâmplă dacă ignori tradiția
Bianca Drăgușanu, mesaj pentru fumătoare: „Mirosiți urât și sunteți nasoale”
Bianca Drăgușanu, mesaj pentru fumătoare: „Mirosiți urât și sunteți nasoale”
Doctor: Lipsa acestei vitamine crește pofta de mâncare și duce la îngrășare
Doctor: Lipsa acestei vitamine crește pofta de mâncare și duce la îngrășare
Oboseala cronică ar putea ascunde o boală de ficat. Alte simptome timpurii pe care să nu le ignori
Oboseala cronică ar putea ascunde o boală de ficat. Alte simptome timpurii pe care să nu le ignori
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Reuniune de senzație pe covorul roșu: Demi Moore și Lucy Liu, din nou împreună după 22 de ani de la filmările pentru „Îngerii lui Charlie”
Reuniune de senzație pe covorul roșu: Demi Moore și Lucy Liu, din nou împreună după 22 de ani de la filmările pentru „Îngerii lui Charlie”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton