Ritualul Familiei Regale de care nimeni nu știa: „Este de o importanță primordială”. Dezvăluirea făcută de fiul Reginei Camilla

Tom Parker (49 ani), fiul reginei Camilla tocmai a lansat cea mai recentă carte a sa, „Cooking & the Crown: Royal Recipes From Queen Victoria to King Charles III”, în care face dezvăluiri din bucătăria Casei Regale. Acesta a scos în evidență câteva tradiții ale membrilor familiei regale, care dăinuie de generații.

Tom Parker, dezvăluiri din bucătăria Familiei Regale

În cea mai recentă carte a sa, „Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III”, scriitorul gastronomic, în vârstă de 49 de ani, oferă o privire asupra tradițiilor culinare ale familiei regale.

Cu 100 de rețete accesibile, cartea de bucate prezintă mâncăruri preferate de regretata Regină

Elisabeta, Charles și Camilla.

„Sper că le va oferi cititorilor o idee asupra vieții familiei regale britanice din ultimii 180 de ani”, a afirmat el pentru People.

„Mâncarea este o prismă prin care puteți vedea multe lucruri – istorie, societate și economie”, a subliniat Tom Parker Bowles.

Cartea lui Parker Bowles, a noua carte a sa din ultimii 20 de ani, aruncă, de asemenea, puțină lumină asupra acestei familii celebre enigmatice. Charles, în vârstă de 75 de ani, poate sări peste prânz, dar este un susținător pasionat al hranei și al agriculturii, cineva care „poate face diferența între 10 tipuri de greengage”, spune Parker Bowles făcând referire la fructul mic, asemănător unei prune.

Fiul Reginei Camilla, despre tradiția familiei regale ce nu poate fi încălcată

Zilele extravaganței regale – precum cele ale lui Edward al VII-lea, a cărui gustare preferată a durat opt ​​ore să fie pregătită – au trecut de mult. Cu toate acestea, o tradiție rămâne ferm intactă: ceaiul de la ora 5.

„Este de o importanță primordială”, spune Parker Bowles.

„Nu este doar o ceașcă de ceai, este o masă întreagă. Există sandvișuri, două feluri diferite de prăjitură, scones, biscuiți, creveți și ouă”, a precizat el.

De asemenea, fiul Reginei Camilla a făcut dezvăluiri despre relația pe care cei doi copii ai săi, Freddy (14 ani) și Lola (17 ani), o au cu Regele Charles.

Cei doi au crescut aproape de „Gaga și Uppa”, poreclele pe care le-au dat monarhului Marii Britanii și soției acestuia.

„O adoră. Și îl adoră pe Rege. A fost un bunic vitreg minunat”, a spus Tom Parker.

„Este un om atât de bun și drăguț”, a spus Parker Bowles despre suveran.

„El are propriii lui nepoți, evident. Copiii îl adoră cu totul. De la o vârstă fragedă le-a citit povești, a fost acolo și s-a jucat cu ei”., a subliniat el.

