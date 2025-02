Semnul făcut de Cristela Georgescu la protestele pentru Călin Georgescu. Elena Udrea l-a folosit și ea în trecut

Cristela Georgescu s-a prezentat la Parchetul General după ce soțul ei, Călin Georgescu, a fost ridicat cu mandat de polițiști și dus la audieri. Femeia s-a alăturat protestatarilor, printre care se afla și fiul cel mare al fostului candidat pe Președinție. La un moment dat, ea i-a făcut un semn acestuia, semn folosit și de Elena Udrea în trecut, când a fost arestată în dosarul „Gala Bute”.

Semnul misterios făcut de Cristela Georgescu la proteste

Cristela Georgescu a fost surprinsă de jurnaliștii de la Adevărul ducând degetul arătător la nas, în timp ce îi șoptea ceva la ureche fiului lui Călin Georgescu. Același gest l-a făcut și Elena Udrea în trecut.

„A fost și un semnal prin care le-am spus celor care au vrut să mă trimită la pușcărie, un gest de atenționare. Este un fel de «știu totul despre voi». Ce am și făcut mai departe, i-am denunțat, am vorbit despre ei”, spunea la vremea respectivă Elena Udrea, într-un interviu acordat Realitatea Plus din închisoare.

Nu se știe dacă semnul făcut acum de Cristela Georgescu a fost un semnal ascuns sau o simplă întâmplare, ținând cont de faptul că lui Călin georgescu i se aduc acuzații grave.

Dosarul în care este investigat fostul candidat la alegerile prezidențiale include suspiciuni privind încălcarea legislației privind finanțarea campaniilor electorale și declarațiile de avere, existând indicii că anumite surse de finanțare nu au fost raportate corect.

Soția lui Călin Georgescu, furioasă în fața Parchetului General

Miercuri, după ce Călin Georgescu a fost ridicat cu mandat din trafic și dus la Parchetul General pentru audieri, soția acestuia, Cristela Georgescu, s-a alăturat protestatarilor pentru a-și sprijini moral partenerul. Tot atunci, femeia a catalogat evenimentul ca fiind un „spectacol al cătușelor”,

„Noi trebuie să avem parte de acest spectacol al cătușelor. Este pentru noi toți un test de răbdare, de credință, de unitate. Când cunoști adevărul, poți sta drept în fața oricărei minciuni”, a spus Cristela Georgescu, citată de Libertatea.

Cu toate acestea, Călin Georgescu nu a fost dus la Parchetul General în cătușe. Mai mult, femeia a oferit declarații doar posturilor de televiziune care îl susțin pe soțul ei.

„Noi suntem puternici, pentru că puterea nu vine de la noi, ci de la Dumnezeu. Noi suntem poporul, noi suntem puterea și demnitatea”, a subliniat Cristela Georgescu.

De asemenea, ea a amintit și de anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024, subliniind faptul că nimic nu este întâmplător și că se dorește blocarea lui Călin Georgescu pentru scrutinul din luna mai.

„Dacă privim retrospectiv la tot ce s-a întâmplat, de la primul tur până acum, cred că și un copil poate trage concluzii de bun simț. Eu îmi mențin părerea, lucrurile-s foarte simple”, a concluzionat ea.

La finalul audierilor de miercuri, Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar, fiind urmărit penal pentru șase infracțiuni.

