David Pușcaș vrea să participe cu Luminița Anghel la un show tv, deși nu își mai vorbesc de 10 ani: „Am rupe audiențele”

David Pușcaș (28 ani) fiul adoptiv al Luminiței Anghel și al fostului fotbalist Marcel Pușcaș, spune că își dorește să participe la un show televizat alături de artisteă, cu toate că cei doi nu își mai vorbesc de 10 ani. Tânărul se confruntă cu probleme financiare și riscă să rămână fără un acoperiș deasupra capului.

David Pușcaș vrea să participe cu mama lui la un show tv

David Pușcaș își dorește să revină în showbiz și speră să primească o ofertă in partea unui post tv. Mai mult, tânărul zice că ar vrea să participe la un show alături de mama lui, Luminița Anghel.

„Mi-ar plăcea să particip la „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, sau să joc într-un serial, într-un film, într-o telenovelă. Mi-a spus cineva că cei de la show-urile de supraviețuire ar fi căutat-o pe mama, ca să facă echipă, alături de mine, să fim concurenți. Să ne certăm, să ne împăcăm, dar ea a refuzat. Prin refuzul mamei mele, am pierdut niște proiecte tv frumoase, din care aș fi câștigat bani. Mi-ar plăcea să fac echipă cu mama la un show tv, am rupe audiențele!”, a declarat David Pușcaș pentru Click.

Deși ar vrea să facă echipă cu Luminița Anghel, David spune că nu a mai vorbit cu aceasta de 10 ani.

„Eu și mama nu ne vorbim de zece ani. Vine 8 Martie, dar de câțiva ani nu i-am mai trimis mesaje. Ea nu mă felicită de ziua mea de naștere, nu mă caută. Mi-aș dorit să ne împăcăm. Sunt singur, fără mamă, fără tată, parcă aș fi al nimănui!”, a precizat tânărul.

David Pușcaș a fost adoptat de Luminița Anghel și Marcel Pușcaș pe când avea doar câțiva ani. Însă, artista a divorțat de fostul mare fotbalist și și-a refăcut viața alături de Silviu Dumitriade, moment în care totul s-a schimbat pentru copilul cântăreței.

„El a schimbat lucrurile în casă. Nu m-a dorit. Nici familia lui. Mi-au impus o grămadă de restricții, de intrat în casă, de ajuns acasă. În liceu trebuia să ajung la ora 20.00 în casă, dacă depășeam era nasol, eram pedepsit, eu nu aveam dreptul să deschid frigiderul să mănânc. Nu aveam voie în sufragerie cu ei, trebuia doar să stau în cameră închis”, spunea David Pușcaș în emisiunea „În Oglindă”.

Fiul Luminiței Anghel, la un pas de a rămâne fără casă

După ce a dat BAC-ul, Luminița Anghel a decis să îi închiereze fiului ei un apartament. O vremea ea a fost cea care i-a plătit chiria și utilitățile, însă de câțiva ani tânărul se descurcă singur.

„Mama nu-mi mai plătește chiria de mult timp, m-a ajutat o vreme, încerc să mă descurc singur. Recent, am făcut 250 de euro, din videoclipurile postate pe TikTok, care au prins foarte bine. Am început să mă filmez, cam din iarnă, când era singur pe acasă. Le arătam oamenilor ce am prin frigider, prin bucătărie, le vorbeam tuturor despre trăirile și despre emoțiile mele. Dacă ești sincer, oamenii te apreciază, am observat asta. Caut însă și un loc de muncă”, a precizat David pentru publicația menționată anterior.

David Pușcaș spune că își caută de lucru pentru a-și putea plăti chiria. În acest sens, el a cerut ajutorul internauților.

„Băiatul vostru își caută job. Nu mă duc la shaormerie, nu. Trebuie să îmi găsesc job, că am deadline până în februarie să îmi găsesc job, altfel o să dorm pe străzi….Vin din vânzări, știu să număr bani, să fac bani”, spunea David pe TikTok în luna ianuarie.

