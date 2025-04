Noi imagini cu spectaculoasa vilă a Andreei Marin din Telega. „Am construit casa în urmă cu aproape un sfert de secol!” / Foto

Andreea Marin a publicat în mediul online noi imagini inedite cu vila sa situată în comuna Telega, județul Prahova. Vedeta a petrecut weekendul acolo, bucurându-se de momente de relaxare și reîncărcându-și energia pentru provocările unei noi săptămâni.

Ce vilă spectaculoasă are Andreea Marin în Telega

Andreea Marin și-a ridicat o casă pe un teren în comuna Telega, județul Prahova, situată la aproximativ o oră și jumătate de București acum 25 de ani. Vedeta și-a construit o locuință splendidă acolo, din piatră și lemn, și este mândră foc de realizarea ei, arătându-le adesea fanilor imagini cu vila. Andreea Marin a petrecut acolo primul weekend din aprilie, bucurându-se de liniște, relaxare și de frumusețea naturii.

„Povestea acestui weekend, în imagini și cuvinte, pe video. Un gând bun!”, a transmis Andreea Marin, pe Instagram, în dreptul unui clip video cu superba vilă și fascinantele împrejurimi.

„Glasul păsărilor mă întâmpină mereu în grădina de la Telega. Terapie curată! Am construit casa de la Telega în urmă cu aproape un sfert de secol și brazii înalți au, așadar, jumătate din vârsta mea. Aici pacea e cuvântul cel mai potrivit pentru a defini starea pe care o trăiesc, departe de freamătul orașului.

Apusul e minunat indiferent de vreme. După soarele primăverii, a venit o ploaie blândă, care s-a transformat în feeria ninsorii… pentru ca soarele primăverii să apară din nou. Toate acestea, în aceeași zi!”, a adăugat Andreea Marin în descrierea clipului.

Citeşte şi: Ce casă luminoasă are Andreea Marin! Cum și-a amenajat zona de living și cum arată grădina prezentatoarei TV / Foto&Video

Citeşte şi: Cum își crește Andreea Marin fiica și de ce nu îi dă mână liberă: „Regulile nu sunt făcute degeaba” / Exclusiv

Citeşte şi: Și-a mărit buzele Violeta Bănică sau nu: „Pentru familia mea este un subiect tabu”. Cum a reacționat Andreea Marin când a auzit răspunsul

Pe lângă locuința impresionantă pe care a construit-o la poalele munților, prezentatoarea a amenajat și o grădină, alături de o livadă care completează peisajul idilic.

„Înainte de Paște, casa, livada și gradina de la țară înfloresc, an de an plantăm pomi și flori multicolore, e o plăcere, și pentru noi, și pentru pufoșii noștri, care ne acompaniază în timp ce sădim! La fel se întâmplă și acasă, acolo unde locuim zi de zi, dar grădina cu miresme e o poveste ce merită o postare dedicată, cu care promit să revin” – spunea vedeta acum ceva timp tot pe rețelele sociale.

Cum a ajuns Andreea Marin să-și construiască o casă în Telega

În urmă cu câțiva ani, într-un interviu pentru Antena Stars, Andreea Marin a dezvăluit povestea achiziționării terenului montan, precum și detaliile care au făcut-o să admire profund proprietarii acestuia.

„Am venit în acest sat invitată fiind la masa de Paște a unor prieteni. Am luat masa și am pornit pe drumurile acestea de munte la pas, să dăm burta jos, cum se zice. Pe un copac, scrijelit, așa, un număr de telefon. Mi s-a părut foarte romantic acest lucru. La vremea aceea eram un simplu angajat al televiziunii, deci nici gând să visez pe atunci să îmi construiesc o casă.



O zi după, am sunat, am aflat că proprietarii erau niște oameni în vârstă, care locuiseră cândva în acest sat. M-am întors după un timp la ei, ne-am plăcut și împreună am căutat soluții și am găsit o soluție pe termen lung. Și uite așa a devenit terenul al meu” – povestea vedeta pentru sursa amintită anterior.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News