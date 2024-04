De ce a părăsit, de fapt, Meghan Markle familia regală: „Voia să fie vedeta”. Cum se comporta ducesa de Sussex cu angajații

Meghan Markle a fost acuzată că a părăsit familia regală britanică după ce „a vrut să fie vedeta”, susține un expert regal. Mai mult, o fostă angajată a ducesei de Sussex, care a lucrat peste 20 de ani pentru Regina Elisabeta, a dezvăluit că soția Prințului Harry se purta foarte urât cu angajații săi.

De ce a părăsit, de fapt, Meghan Markle familia regală britanică

Meghan Markle „nu a înțeles ierarhia regală” și „a tânjit după lumina reflectoarelor”, susține un expert regal. Ducesa de Sussex a fost acuzată că a părăsit familia regală pentru că „voia să fie vedeta”, iar acest lucru nu a putut fi posibil.

Fosta actriță s-a alăturat familiei regale în mai 2018, când s-a căsătorit cu Prințul Harry, dar cuplul s-a retras din îndatoririle lor oficiale în 2020 și s-a mutat în SUA, unde locuiesc cu cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet.

Încă de la plecarea lor, Meghan și Harry au făcut o serie de remarci explozive și controversate în timpul interviurilor, dar și în cadrul documentarului lor Netflix, legate de viața lor în sânul Familiei Regale.

Acum, un expert regal a sugerat că Meghan a „avut un moment de tantrum” și a părăsit familia regală atunci când nu se afla în centrul atenției și și-a dat seama că ea și Harry nu se aflau în vârful „ierarhiei regale”.

Fostul corespondent regal Charles Rae a declarat pentru emisiunea The Sun’s Royal Exclusive: „Nu cred că ea a înțeles „ordinea din Familia Regală”.

„Tu ai monarhul, ai Prințul de Wales și apoi îi ai pe toți ceilalți doar că ea a vrut să fie vedeta”, a afirmat Rae, precizând că, atunci când lucrurile nu au mers așa cum a vrut ea, Meghan „și-a luat jucăriile și a decis să plece în America”.

Comentariile vin după ce s-a raportat că Prințul Harry este dornic să îmbunătățească relațiile cu membrii familiei sale, dar Meghan este cea care va decide în cele din urmă.

Fosta consilieră, acuzații grave față de Meghan Markle

Fostul asistent regal al lui Meghan Markle, Samantha Cohen, a confirmat în cele din urmă că este unul dintre cei 10 angajați regali care vor fi intervievați în ancheta Palatului Buckingham privind acuzațiile de agresiune aduse ducesei de Sussex.

Cohen a lucrat pentru familia regală din 2001 și a fost secretarul privat al lui Markle în 2021, când a fost făcută prima plângere că fosta vedetă din „Suits” a creat un mediu de lucru ostil.

„Trebuia să stau doar șase luni, dar am stat 18 – nu am putut găsi un înlocuitor pentru mine. Și când am făcut-o, i-am dus în turneu în Africa cu Harry și Meghan pentru a le arăta frânghiile, dar au plecat (au renunțat) și ei în timp ce erau în Africa”, a povestit Samantha Cohen.

Cohen a încetat să lucreze pentru familia regală în 2019.

Regina Elisabeta a fost cea care a finanțat, în privat, investigația cu privire la acuzațiile ce au apărut în public despre Meghan Markle, care s-ar fi purtat îngrozitor cu angajații ei. Astfel, un anchetator independent a efectuat o anchetă, după ce doi angajați regali au susținut că au fost hărțuiți în timp ce lucrau pentru ducesa de Sussex.

Echipa juridică a lui Markle a negat orice acuzație de hărțuire, numindu-le „campanie de defăimare calculată”.

Ancheta s-a încheiat în iunie 2022 și, deși un consilier regal principal a susținut că constatările au dus la schimbări, acesta au mai spus că descoperirile nu vor fi niciodată făcute publice.

