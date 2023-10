Cum a reușit Raluka să scape de acnee. „E un subiect foarte sensibil” / Video exclusiv

Raluka a dezvăluit în exclusivitate pentru UNICA.ro cum a reușit să scape de acnee, după numeroase încercări lipsite de rezultate. Acneea solistei s-a declanșat dintr-odată, în perioada adolescenței, și a persistat în timp, în ciuda tratamentelor la care a apelat.

Acneea este un subiect sensibil pentru Raluka, după ce s-a confruntat mai mulți ani cu ea și cu bullyingul din cauza ei. În trecut, Raluka povestea că a avut perioade în care se izola și altele în care se resemnase cu ideea că va avea acnee întreaga viață.

Raluka a spus cum a reușit să scape de acnee, după numeroase tratamente fără rezultate

„M-am confruntat cu cea mai urâtă acnee, probabil, din toată industria muzicală. Este o problemă imensă, cu care se confruntă foarte mulți tineri. Am fost la foarte mulți dermatologi. Am luat Roaccutane de trei ori. Am luat antibiotic 8 luni în fiecare zi. Toate leacurile băbești de care ați auzit vreodată, le-am făcut. Toate tratamentele de care ați auzit, inclusiv vaccinul de la Cantacuzino. Am făcut tot ce era de făcut”, a declarat Raluka, în exclusivitate pentru UNICA.ro.

Roaccutane-ul este un medicament puternic, utilizat pentru tratarea formelor severe de acnee. Eliberat doar cu prescripție medicală, Roaccutane-ul poate avea o serie de efecte adverse, de la uscăciunea pielii, ochilor și nasului, dureri de cap și mușchi, până la deteriorarea vederii. Solista a scăpat de acnee cu ajutorul unei cosmeticiene la care a mers de două ori pe săptămână în primele trei luni și care a știut ce tratamente și produse să alterneze astfel încât Raluka să poată spună cu bucurie că o etapă dificilă din viața ei s-a încheiat.

Raluka: „Nu aveți încredere în toate produsele care sunt pe piață”

„A reușit să mă ajute, să mă scape de asta, o doamnă doctor din Belgia. Mi-a dat cam același tratament ca aici. În schimb, am reușit să ajung la această doamnă cosmeticiană, la care n-am avut încredere să mă duc de la început. Am zis că ce poate să-mi facă mie cosmetica. O zic foarte din topor pentru că cei care au această problemă înțeleg exact despre ce vorbesc. E foarte important să înțeleagă că trebuie să apeleze la specialiști care rezolvă problema atât din interior, cât și din exterior”, a mai declarat Raluka, pentru UNICA.ro.

„Trebuie să găsiți oamenii potriviți. Nu aveți încredere în toate produsele care sunt pe piață și care sunt puse pe Internet de toți influencerii. Când e o problemă serioasă, trebuie să se ocupe de piele un specialist. E un subiect foarte sensibil. S-a tot rostogolit de-a lungul anilor și oamenii tot vorbesc despre asta, dar habar nu au o mare parte din ei”, a încheiat Raluka.

Ce facultate a urmat Raluka

Raluka a absolvit Liceul de Muzică și Arte Plastice „Sigismund Toduță” din Deva. Ulterior, a terminat Facultatea de Jurnalism, însă pasiunea pentru muzică a fost mai mare. La vârsta de 19 ani, Raluka a câștigat Marele Trofeu al Festivalului Internațional de Muzică Ușoară „George Grigoriu”. În același an, a obținut locul 2 la Festivalul Mamaia 2008, secțiunea interpretare.

Înainte să „ia la rând toate festivalurile de muzică din țară”, Raluka ne-a mai povestit și că prima emisiune TV la care a participat a fost competiția „Fresh Star”, de la Național TV. A continuat cu emisiunea „Megastar”, de la Prima TV, unde a făcut parte din trupa Pepper Girls, care a obținut locul 2 în sezonul 3.

Raluka a mai participat în emisiunile „Te cunosc de undeva” și „Asia Express”, în calitate de concurentă, și „SuperStar”, în calitate de jurat. Alături de Ana Baniciu, Raluka a câștigat două ediții „Te cunosc de undeva” și primul sezon „Asia Express”.

Foto: Instagram