Raluka a lansat prima sa colecție de haine împreună cu brandul românesc Rhizome

Jurata SuperStar Romania este recunoscuta în showbizz-ul romanesc pentru timbrul sau muzical, pentru show-ul pe care îl face de fiecare data când se urca pe scena cât și pentru unele dintre cele mai spectaculoase apariții.



Prima colecție capsula a Ralukai a fost conceputa in atelierele Rhizome împreună cu designerii Alex Ifimov si Ciprian Pasnicu special pentru jurata și in acord cu stilul vestimentar al acesteia.



“Mereu am susținut și prefer sa port hainele designerilor romani, haine de calitate, in pofida brandurilor mass market. Ideea acestei colectii capsula o aveam de ceva timp în minte si o discutasem cu stilista mea Irina Hartia, iar cand cei de la Rhizome mi-au propus sa lucram impreuna am fost all in. Fetele si femeile care ma urmăresc vor sa stie ce haine port, de unde la iau, ce prețuri au, așadar am hotărât sa lansam aceasta colecție luxury affordable pentru toate femeile care isi doresc sa fie glam in orice zi. Imi place sa ma simt bine în hainele pe care le port, sa am produse de calitate în dressing, pe care sa le imbrac in diferite contexte iar colectia creata impreuna cu Rhizome raspunde tuturor cererilor mele. Cu outfit-ul potrivit sunt mai încrezătoare și transmit asta prin toți porii.”, declara Raluka.



Colectia capsula Raluka x Rhizome este compusă din nu mai putin de 27 de piese vestimentare din materiale pretioase: paiete, catifea de matase, organza si piele cât și din cizme înalte peste genunchi sau ghete din piele elastică pe diferite culori.

Raluka împreună cu Blazinny și Alex Ifimov au găsit povestea potrivită pentru aceste piese vestimentare care pot fi purtate pe scena, la club sau la orice fel de petrecere si daca vreti sa fiti remarcate in orice zi.

Styling: Alex Ifimov

Make-up: Anca Buldur

Hair: Alex Ifimov

Locations: Intercontinental Hotel & InterParking