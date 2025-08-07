Cum a răspuns Bogdan Vlădău la acuzațiile că întreține relații intime cu participantele la retreaturile lui: „Se întâmplă treaba asta și în creștinism, și în biserici, oriunde”

Bogdan Vlădău a răspuns la acuzațiile că ar întreține relații intime cu tinerele care participă la retreaturile pe care le organizează în afara țării.

Cum a răspuns Bogdan Vlădău la acuzațiile că întreține relații intime cu participantele la retreaturile lui

Bogdan Vlădău (45 de ani) a fost acuzat de Matthew Brincat, scriitor, fotograf și practicant al mai multor terapii energetice, că întreține relații intime cu tinerele care participă la retreaturile pe care le organizează în afara țării. Brincat susține că l-a auzit personal pe Vlădău întreținând relații intime cu o participantă și că nu a fost un incident izolat. Postarea lui Brincat a fost apreciată de fosta soție a lui Vlădău, modelul și influencerița Gina Chirilă.

La aproape două luni de la acuzații, Bogdan Vlădău spune că „nu este vorba despre adevăr” și că nu l-au afectat atât de tare declarații lui Brincat deoarece este obișnuit cu „acuzații în presă”.

„M-ar fi afectat probabil mult mai tare dacă eram la primul meu contact cu genul ăsta de acuzații în presă, dar eu cum sunt din 2001 în ceea ce înseamnă televiziune, nu. Mai ales că știam clar că nu este vorba despre adevăr, de-aia nici nu am intrat în scandal. Nu am vrut să dezvolt subiectul, să duc energia aia și să o amplific”, a spus Bogdan Vlădău la emisiunea Summer Star de la Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

„Se întâmplă treaba asta nu numai în șamanism, se întâmplă și în creștinism, și în biserici, se întâmplă oriunde”

În cadrul aceleiași emisiuni, Vlădău a spus că a citit că astfel de lucruri de care a fost el acuzat se întâmplă în alte retreaturi.

„Nu știu ce se întâmplă în alte reatreaturi, și eu am citit pe internet niște rapoarte ale unor femei care poate au fost abuzate. Se întâmplă treaba asta nu numai în șamanism, se întâmplă și în creștinism, și în biserici, se întâmplă oriunde”, a mai spus Bogdan Vlădău.

În același interviu, Vlădău a spus că, dacă fiica lui, Katia, nu ar fi locuit în România, el s-ar fi mutat acum mult timp în Columbia. „Mi se par columbienii niște oameni foarte bucuroși”, a transmis.

