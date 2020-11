Andrei Ștefănescu a anunțat la începutul acestei săptămâni că divorțează de Antonia. Anunțul a fost făcut de artist pe rețelele de socializare, iar decizia divorțului vine la un an de când el și Antonia și-au spus „Da”, în mod official.

După cum bine se știe, Andrei Ștefănescu nu era la prima căsnicie. Solistul a mai fost căsătorit cu Sylvia. Cei doi au divorțat în 2012, după ce cântăreața l-a înșelat pe Andrei cu Iulian Demeter, un tânăr de 20 de ani, pe care l-a cunoscut în 2011, în timpul filmărilor pentru videoclipul piesei „Feel in love”.

Andrei Ștefănescu mărturisea la vremea respectivă că a angajat un detectiv să o urmărească.

„Zilele acestea au fost un coşmar pentru mine. Acum aproape 10 zile am aflat ceva grav şi am angajat un detectiv să o urmărească. Viaţa rezervă uneori surprize şi am aflat că eu nu eram atât de special. Nu aş putea să trăiesc într-o relaţie mincinoasă, aşa am fost educat. Cel mai chinuitor este să te culci lângă un om care ştii că te minte. Nimic nu este mai dureros decât să ştii că iubita sau soţia ta vine de la altul şi te mângâie şi se comportă ca şi cum nimic nu s-a întâmplat, iar tu să ştii că te minte dar să nu poţi să-i spui lucrul ăsta, pentru că aştepţi să strângi dovezile. Eu i-am făcut cunoştinţă cu acest băiat. Cred că tot ceea ce s-a întâmplat cu acest băiat a fost un test, pe care ea l-a picat cu brio”, spunea Andrei, în 2012, la emisiunea „Happy Hour”, de la Pro TV.

Andrei Ștefănescu și Antonia s-au căsătorit cu în secret, în luna septembrie a anului 2019. Cei doi au împreună un băiețel, Ayan, în vârstă de 6 ani.

