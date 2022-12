Cum a făcut-o Smiley pe Gina Pistol să plângă: „Nu voiam să intru în curte. Stăteam și plângeam la poartă”

Gina Pistol a mărturisit că, de-a lungul relației cu Smiley, artistul a făcut-o în nenumărate rânduri să plângă.

Gina Pistol și Smiley sunt unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la noi. Prezentatoarea show-ului culinar „Chef la cuțite” și antrenorul de la „Vocea României” trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de șapte ani. Cei doi sunt în culmea fericirii de când a venit pe lume micuța Josephine.

Cum a făcut-o Smiley pe Gina Pistol să plângă, de ziua ei

Deși Gina Pistol și Smiley se înțeleg de minune, vedeta a povestit faptul că, de-a lungul relației, artistul a făcut-o și să plângă… de fericire. Gina Pistol a povestit, recent, în podcast-ul lui Horia Brenciu că Smiley i-a făcut tot felul de surprize, de ziua ei de naștere, care au emoționat-o până la lacrimi.

„Andrei mi-a făcut niște surprize atât de faine de ziua mea. A împodobit curtea cu tot felul de luminițe. Când am ajuns plângeam ca neroada la poartă, nu voiam să intru în curte. Stăteam și plângeam la poartă. Deci am găsit curtea împodobită ca în povești. Dar am plâns … Pentru că nu prea a făcut nimeni lucrul ăsta pentru mine. Eu tot timpul am arătat că sunt un om foarte puternic și că nu am nevoie de mici chestii”, a povestit Gina Pistol.

Cum o răsfață Smiley pe Gina Pistol

Conform mărturisirilor făcute de Gina, artistul obișnuiește să o răsfețe cu tot felul de surprize care mai de care mai speciale. Într-un alt an de ziua ei, Gina Pistol a povestit că Smiley i-a pregătit un concert special în living, în care i-a cântat piese din repertoriul lui, dar și o parte din piesele ei preferate.

„ Și, într-o dimineață, aveam de ziua mea filmări. Iar Andrei mă întreba seara: ‘Mâinem ce program ai? La cât mergi la filmări? Și la cât te trezești?’ Eu nu înțelegeam asta cu trezitul, pentru că de obicei îmi zice să nu îl trezesc dimineața. ‘Și la baie cât o să stai, îți ia mult?’ El îmi pregătea o surpriză pentru a doua zi. M-am trezit, în pat fiind, am auzit așa o muzică clară. Era în livingul nou un cvartet de coarde care îmi cântau melodii și de la el și melodiile mele preferate. Deci toată filmarea eu plângeam cu muci la nas, deci n-am cum să-i arăt fiicei mele așa ceva niciodată. Doamne ferește! Sunt urâtă când plâng, dar a fost atât de frumos”, a mai povestit Gina Pistol în podcast-ul lui Horia Brenciu.

Cum a început relația dintre Gina Pistol și Smiley

În cadrul aceluiași podcast, prezentatoarea „Chefi la Cuțite” a povestit cine a făcut primul pas în relație și a dezvăluit rețeta cu care l-a cucerit pe Smiley. Aceasta s-a oferit să-i gătească artistului găluște cu prune. Vedeta Antenei 1 a povestit că, după ce i-a trimis o fotografie cu ce mânca, juratului de la Vocea României i s-a făcut poftă de gomboți.

„A fost prima oară când am făcut gomboți, dar mi-au ieșit atât de buni. El a venit la mine, avusese puțină treabă la studio și a venit la mine. Am ascultat toate albumele lui Depeche Mode pe Youtube și mâncam gomboți. Am stat vreo 3 ore și pe urmă trebuia el să plece. Și a plecat, dar s-a mai întors după aia”, a adăugat partenera lui Smiley.

Pe plan profesional, vedetei îi merge foarte bine. La începutul lunii decembrie prezentatoarea în vârsta de 42 ani le-a povestit fanilor că a terminat de filmat un nou sezon din emisiunea Chefi la cuțite, de la Antena 1.

Sursa Foto: Instagram