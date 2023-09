Cum a ajuns Liviu Vârciu acasă la rudele primei soții, Adelina Pestrițu: „Nu mai scap toată viața mea” / Video

Liviu Vârciu este viral pe TikTok după ce, în timpul filmărilor emisiunii „Poftiți pe la noi”, a ajuns întâmplător în casa unchiului și mătușii fostei sale soții, Adelina Pestrițu. Prezentatorul TV și creatoare de conținut online au fost căsătoriți între anii 2009 și 2010.

În timpul filmărilor unui sezon mai vechi din emisiunea „Poftiți pe la noi”, găzduită de Nea Mărin, Liviu Vârciu a ajuns întâmplător în „vizită” la rudele primei soții, Adelina Pestrițu. Liviu și Adelina s-au cunoscut în iunie 2008, la nunta Andreei Bănică. S-au mutat împreună după doar o săptămână, iar în februarie 2009, de Ziua Îndrăgostiților, s-au căsătorit.

Cum a ajuns Liviu Vârciu acasă la rudele primei soții, Adelina Pestrițu: „Nu mai scap toată viața mea”

Recent, pe TikTok a ajuns viral un fragment dintr-o ediție a emisiunii „Poftiți pe la noi” în care Liviu Vârciu, însoțit de Jean de la Craiova și Iuliana Luciu, au ajuns întâmplător acasă la rudele Adelinei Pestrițu.

„Am nimerit la mătușă-mea și la unchi-miu, pe care nu i-am văzut niciodată în viața mea. Dar care, ce crezi? Sunt neamuri cu mine. «Pestriți», dar neamuri cu mine. (…) Mamă, mamă, nu mai scap toată viața mea!”, a declarat Liviu Vârciu în videoclipul viral pe TikTok.

„Nu pot să-mi dau seama, din toate casele și locurile în care puteam să mergem, am nimerit fix unde-și dorea Liviu. Atât de entuziasmat era, că a ajuns în sânul fostei lui familii”, a glumit Iuliana Luciu, în aceeași ediție a emisiunii „Poftiți pe la noi”.

De ce au divorțat Adelina Pestrițu și Liviu Vârciu

Căsnicia dintre Liviu Vârciu și Adelina Pestrițu s-a sfârșit în primăvara anului 2010. În timpul mariajului cu Liviu, Adelina a aflat că era însărcinată. La scurt timp după, însă, a primit vestea că sarcina era extrauterină, motiv pentru care a fost nevoită să o întrerupă. Mai târziu, Adelina a declarat că această experiență tristă a fost unul dintre motivele divorțului dintre ea și fostul solist.

Într-un alt interviu, Adelina Pestrițu declara că motivul divorțului dintre ea și Liviu Vârciu a fost lipsa de maturitate. „Motivul e unul cât se poate de simplu: ne-am dat seama că nu ne-am maturizat îndeajuns încât să putem avea o relație. E vorba despre lipsa de maturitate”, declara Adelina Pestrițu în trecut, pentru Click!.

Din anul 2016, Liviu Vârciu formează un cuplu cu Anda Călin, alături de care are doi copii, o fiică și un fiu, Anastasia Maria și Liviu Matei. Artistul mai are o fiică în vârstă de 21 ani, Carmina, dintr-o fostă relație. La rândul ei, din 2017, Adelina Pestrițu formează un cuplu cu Virgil Șteblea, alături de care are o fiică, Zenaida Maria, în vârstă de 5 ani. Adelina și Virgil s-au căsătorit civil pe 3 iulie 2019, iar religios pe data de 20 a aceleiași luni. Perechea s-a logodit la începutul anului 2018, pe litoral.

