Cum a ajuns Alexandra Anastasescu să prezinte „Flash Monden”, la Prima TV: „De mică eram fascinată de Andreea Esca” / Exclusiv

Emisiunea „Flash Monden” a revenit în grila Prima TV, de la finalul anului trecut. După plecarea Dianei Bart, la cârma emisiunii a venit o nouă prezentatoare, Alexandra Anastasescu. Exclusiv pentru UNICA.RO, vedeta Prima TV ne-a dezvăluit că exersa prezentatul știrilor în oglindă, în copilărie, pe la 8-9 ani. Modelul ei era nimeni alta decât celebra prezentatoare de la Pro Tv, Andreea Esca!

Alexandra prezintă acum „Flash Monden”, la PRIMA TV, însă nu uită cum i-a fost drumul până a ajuns pe micul ecran. Vedeta ne-a mărturisit că și-a dorit să facă televiune încă de când avea 8-9 ani.

Noua prezență fabuloasă a Fash Monden de la PRIMA TV. Cum este să faci parte din această echipă?

Prima TV este una dintre cele mai mari televiziuni din România, iar faptul că am ajuns să fac parte din aceasta este o mare onoare. Echipa Flash Monden este ca o familie, cu toții ne înțelegem extraordinar de bine, comunicarea fiind cheia. Sunt tare fericită și recunoscătoare și le mulțumesc pe această cale că m-au primit cu brațele deschise.

Știrile mondene au fost o provocare sau, fiind vorba tot de televiziune, te-ai adaptat natural?

Având în vedere pasiunea mea pentru televiziune, consider că m-am adaptat foarte ușor pe zona de monden, lucru confirmat și de cei din jur, de profesioniști. Este un segment care mă definește mult mai bine, acest lucru fiind confirmat și de telespectatori, prin audiența făcută.

Alexandra Anastasescu: „Eram fascinată de Andreea Esca”

De unde pasiunea pentru televiziune?

De mică eram fascinată de Andreea Esca, care probabil a fost modelul multora dintre noi. Exersam prezentatul știrilor în oglinda din camera mea, la o măsuță pe post de pupitru. Cred că asta se întâmpla undeva în jurul vârstei de 8-9 ani.

Alexandra, care este secretul siluetei tale?

Încerc pe cât posibil să am o dietă echilibrată. În cea mai mare parte a timpului încerc să mănânc cât mai sănătos și curat, însă trebuie să recunosc că sunt o persoană pofticioasă și mai sunt perioade când mă abat de la acest stil de viață. Un exemplu ar fi acela când, după o zi lungă de filmări, abia aștept să ajung acasă să mă relaxez cu o felie de pizza în fața televizorului.

Cum îți întreții tenul?

Am o rutină de skincare bine pusă la punct, atât dimineața cât și seara, pe care o respect oricât de obosita aș fi. De asemenea, încerc să ajung lunar la saloanele specializate în tratamente faciale, în special pentru o curățare și o hidratare mai profundă.

Alexandra Anastasescu: „Pot spune că bunica din partea tatălui m-a învățat foarte multe lucruri”

Există vreo rețetă pentru păr sau apelezi la saloane profesionale pentru tratamente?

Există o rețetă, dar este știută doar de Larisa Raicu, persoana care se ocupă de câțiva ani buni de părul meu. În ea am cea mai mare încredere și asta pentru că știe mereu ce mă avantajează. Datorită ei, părul meu este sănătos și are vitalitate. Folosește tratamente adaptate nevoilor din momentul respectiv, fie că este vorba de hidratare, luminozitate sau strălucire.

Ca om de televiziune și ca femeie, dacă va fi cazul, te vezi apelând la ajutorul medicinei estetice?

Sigur că da, sunt pro a tot ceea ce este făcut cu bun gust și te avantajează. Eu le sunt recunoscătoare părinților pentru gena bună transmisă, însă, dacă pe viitor voi simți nevoia de un touch up, voi apela și la medicina estetică.

În copilărie ai avut vreun model feminin care te-a inspirat?

Pot spune că bunica din partea tatălui m-a învățat foarte multe lucruri. Era o persoană determinată, care întotdeauna a știut ce își dorește de la viață, lucru pe care mi l-a insuflat și mie.

Ce spune Alexandra despre soțul ei: „A fost un sentiment reciproc încă de când ne-am cunoscut prima dată”

Te-ai căsătorit cu iubirea vieții tale. Cum ți-ai dat seama că el este Alesul?

Din punctul meu de vedere, simți când cineva este pentru tine. Acest lucru mi s-a întâmplat și mie. A fost un sentiment reciproc încă de când ne-am cunoscut prima dată.

Te-ai căsătorit după vârsta de 30 de ani. Ai urmat sfaturile psihologiei moderne sau doar ai așteptat să fii convinsă că faci pasul alături de omul ideal pentru tine?

Sunt o fire idealistă și cred în dragoste, fapt pentru care consider că lucrurile trebuie făcute atunci când simți. În concluzie, am făcut acest pas când am simțit, nu m-am lăsat niciodată ghidată de trend-uri și ideologii.

Iubești moda. Cum ți-ai ales rochia de mireasă?

Am ales să port o creație a unor designeri români, mai exact este vorba despre două gemene extrem de talentate, care pun foarte multă pasiune în munca lor. Au reușit să îmi creeze rochia visurilor, cu niște materiale prețioase, absolut superbe. A fost o rochie cu spate gol și trenă, în care m-am simțit extrem de feminină și sexy în același timp.

Ce principii are Alexandra de la care nu se abate niciodată?

Ești pregătită să devii și mamă sau doriți să mai așteptați?

Este un lucru pentru care nu cred că poți fi pregătit în totalitate, pentru că implică o responsabilitate foarte mare, din toate punctele de vedere. Noi ne dorim foarte mult să devenim părinți, însă nu este un lucru pe care să îl poți planifica, ci, mai degrabă, se întâmplă când hotărăște Dumnezeu să te binecuvânteze cu un asemenea miracol.

Dacă ai putea să te întorci în timp, ai face totul la fel sau există ceva ce ai dori să schmbi?

Cred că atât alegerile bune, cât și cele mai putin bune m-au făcut omul care sunt astăzi, de care sunt foarte mândră. Și mai cred un lucru, acela că nimic nu este întâmplător în viață, așadar, cu siguranță, drumul parcurs până acum este cel pe care trebuia să merg.

Care este principiul de la care nu te abați niciodată?

Cred cu tărie că niciodată nu trebuie să uiți de inima și sufletul tău. Ceea ce este în interiorul tău contează cel mai mult și asta ar trebui să ne ghideze în viață.

Ce urăști cel mai mult?

Trădarea. Îmi place să cred despre mine că sunt un om loial, devotat, iar trădarea de orice fel îmi provoacă un sentiment greu de acceptat, lucru care mă face să mă distanțez total.

Foto: Prima Tv / Arhivă Personală